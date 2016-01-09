فرمانده نیروی دریایی ارتش عازم بنگلادش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، دریادار حبیب‌الله سیاری به منظور شرکت در پنجمین همایش فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند در بنگلادش عازم این کشور شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش گفت:‌ بررسی اهمیت اقیانوس هند در جهان، اهمیت شمال اقیانوس هند در تجارت جهانی، نقش اقتصاد منطقه، ارتباط بین آسیای جنوب شرقی و اتحادیه اروپا؛ مواردی هستند که در دستور کار این همایش قرار دارد.

سیاری افزود: این همایش دو سالانه به مدت سه روز با حضور کشورهای حاشیه اقیانوس هند همچنین کشورهایی از قاره آمریکا، اروپا و شرق آسیا به عنوان ناظر حضور دارند و علاوه بر فرماندهان نیروهای دریایی، صاحبنظران مسائل دریا و دانشگاهیان از ۳۰ تا ۴۰ کشور دنیا با هدف تعامل و بررسی مسائل مورد علاقه تشکیل می‌شود.

وی در ادامه امنیت اقیانوس هند را مهمترین موضوع این همایش عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه حدود یک سوم اقتصاد جهانی در این منطقه قرار دارد، امنیت دریایی در این منطقه بایستی طوری تأمین شود که بتوان از بسترهای اقتصادی آن استفاده کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین گفت: در این همایش در خصوص معضل دزدی های دریایی در باب المندب، خلیج عدن و در تنگه مالاگا بین کشورهای مالزی و اندونزی، محیط زیست، امدادرسانی به کشتی ها، حضور نیروهای دریایی در حاشیه اقیانوس هند و مسائل زیست محیطی بررسی می شود.

سیاری افزود: هیئت ایرانی علاوه بر حضور در این برنامه ها، توانمندی های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت و نیز تجربیات فنی- مهندسی، همکاری های آموزشی، تعمیر و نگهداری، دانش و یگان های سطحی و زیرسطحی را به شرکت کنندگان معرفی می کند.

وی همچنین با اشاره به اسکورت سالم حدود ۳۲۰۰ کشتی تجاری و نفتکش توسط نیروی دریایی کشورمان گفت: در برقراری امنیت دریایی، نیروی دریایی کشورمان جزو برترین های جهان محسوب می شود که شرکت کنندگان در این گونه همایش ها خواهان استفاده از تجربیات ما هستند.

امیر سیاری در پایان با اشاره به پیش بینی بیش از ۱۲ ملاقات ازجمله دیدار با فرمانده نیروی دریایی و نیز وزیر دفاع بنگلادش در سفر خود به این کشور افزود: همایش بعدی در سال ۲۰۱۸ به میزبانی کشورمان برپا خواهد شد.