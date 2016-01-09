اعتراض به اعدام علما در عربستان حق عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق امروز در سخنانی با اشاره به تحولات کنونی منطقه اظهار داشت: تنش های کنونی منطقه تاسف آور است، این تنش ها به نفع هیچکس نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: این حق عراق است که نسبت به اعدام علمای عربستان سعودی اعتراض کند.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: هر مستشار امنیتی باید تنها با اخذ ویزا وارد عراق شود. وی بار دیگر از دولت ترکیه خواست که نظامیان خود را از خاک عراق خارج کند چرا که عراق هرگز اجازه نخواهد داد این نیروها به هر علتی که وارد عراق شده اند در این کشور باقی بمانند.