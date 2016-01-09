شاخص بورس ۲۲ واحد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان اولین روز معاملاتی هفته جاری تعداد ۸۸۲ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۹۷ میلیارد تومان در ۶۳ هزار نوبت دادوستد شد.

شاخص بورس با رشد ۲۲ واحدی در ارتفاع ۶۲ هزار و ۶۵۵ واحد قرار گرفت. همچنین در نخستین روز از هفته معاملاتی جدید، دادوستد ۵۱۷ میلیون اوراق بهادار در فرابورس ایران به ثبت رسید.

امروز معامله‌گران شاهد خرید و فروش ۵۱۷ میلیون اوراق بهادار به ارزش ۲ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال بودند که این حجم دادوستد در ۲۸ هزار و ۵۲۷ دفعه معاملاتی صورت پذیرفت.

در این روز همچنین شاخص فرابورس رشد ۰.۰۲ واحدی را تجربه کرد تا به این ترتیب آیفکس در رقم ۷۰۲ واحد توقف کند.

از سوی دیگر در بازار ابزارهای نوین مالی هر ورقه اسناد خزانه اسلامی با رشد قیمتی ۱۰۶۶ ریالی با نرخ پایانی ۹۶۰ هزار و ۵۸۸ ریال مورد مبادله قرار گرفت. ؛ نرخ بازده تا سررسيد آن به ۲۵.۷۷ درصد رسيد و نسبت به روز معاملاتی گذشته افزایش ۰.۵۳ درصدی پيدا كرد.