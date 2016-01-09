کاهش واردات از مرزهای زمینی و آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز مداح گفت: در ۹ ماهه سال ۹۴ در مجموع ۲۸ میلیون و ۲۸۶ هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی و آبی وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان واردات ۵.۱۲ درصد کاهش داشته است، ضمن اینکه در این مدت ۴۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تن کالا از مرزهای کشور صادر شده است.

وی ادامه داد: از مجموع کالاهای صادر شده، میزان ۵ میلیون و ۶۰ هزار تن کالا از طریق مرزهای جاده‌ای از کشور خارج و میزان یک میلیون و ۱۳۹ هزار تن از مرزهای جاده‌ای به کشور وارد شدند.

مدیرکل دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه از مجموع واردات و صادرات سهم جاده ۹ درصد و سهم دریا ۹۱ درصد است، اظهار داشت: از میان مرزهای جاده‌ای کشور، مرز بازرگان با سهم ۶۱ درصدی فعال‌ترین مرز در زمینه واردات کالا به کشور به شمار میرود. پس از آن مرزهای آستارا و میرجاوه با ۱۷ و ۹ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی افزود: عملکرد مرزهای جاده‌ای در زمینه صادرات کالا از کشور نشان میدهد طی ۹ سال ۹۴، مرز بازرگان با ۲۱ درصد در رده نخست و پس از آن مرزهای میلک با ۱۷درصد و دوغارون با ۱۱ درصد قرار دارند.

مداح با بیان اینکه سهم کامیون‌های ایرانی در صادرات کالا ۶۳ درصد و در جابه‌جایی واردات کالا ۳۹ درصد بوده است، افزود: از مجموع کالاهای صادر شده بیشترین میزان به کشورهای افغانستان و ترکیه و از مجموع کالاهای وارد شده بیشترین میزان از کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان بوده است.

وی با اشاره به این که طی مدت مذکور، ۲۱۶ هزار نفر مسافر توسط ۲۷ هزار دستگاه وسیله‌نقلیه مسافری وارد کشور شدند، افزود: در جابه‌جایی این مسافران سهم اتوبوس ۳۹ درصد، مینیبوس ۸ درصد و سواری ۵۳ درصد است.

همچنین تعداد ۲۷۱ هزار نفر توسط ۳۴ هزار دستگاه وسیله‌نقلیه مسافری از کشور خارج شدند که سهم اتوبوس ۴۱ درصد، مینیبوس ۵درصد و سواری ۵۴درصد بوده است.

مداح درخصوص آمار تردد وسایل‌نقلیه مسافری در مرزهای کشور گفت: در مدت مذکور، بیشترین تردد وسایل‌نقلیه مسافری در مرزهای دوغارون با ۳۴ درصد و بیله‌سوار با ۱۶ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع مسافران وارد شده به کشور ۱۱۰ هزار نفر مسافر خارجی و ۱۰۶ هزار نفر مسافر ایرانی بوده و از مجموع مسافران خارج شده از کشور ۱۲۳ هزار نفر مسافر خارجی و ۱۴۷ هزار نفر مسافر ایرانی از مرزهای جاده‌ای کشور خارج شدند.