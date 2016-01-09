طرح نامه روش شناسی علوم فطری بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح نامه روش شناسی علوم فطری و ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اسلامی در جلسه شورای علمی کرسی علوم عقلی هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره بررسی شد.

در این جلسه اعضای کرسی نظریه‌پردازی، نقد و مناظره پس از بحث و بررسی نظرات داوران مقرر کردند پیش اجلاسیه علمی نظریه پردازی با حضور داوران و ناقدان حوزه و دانشگاه برای دو طرحنامه روش شناسی علوم فطری و ارائه چارچوبی روش‌شناختی برای علوم اجتماعی اسلامی برگزار شود.

همچنین در این جلسه طرحنامه نشانه شناسی و زبان شناسی اسلامی به ۲ ارزیاب، برای اعمال نظر نهایی ارسال شد.

صاحب نظریه روش شناسی علوم فطری درخصوص نظریه خود آورده است: نظریه فطرت به‌ ویژه در علوم فطری، دچار تعارضات و چالش‌های جدی در طول تاریخ بوده و هست و هیچگاه برای دست‌یابی به عامل اصلی این چالش‌ها کاری گسترده و دقیق انجام نگرفته است که به نظر می‌رسد برای هرگونه اظهارنظر درباره وجود یا عدم علوم فطری باید اصول و مبانی و مفهوم‌شناسی لازم نسبت به این موضوع انجام گیرد چراکه بی‌توجهی به مفهوم‌شناسی و بی‌توجهی به اصول و مبانی و روش‌های درست تحقیق در این موضوع، موجب خلط مباحث و ارائه دیدگاه‌های خدشه‌پذیر در این باره شده است.

وی در بخش دیگری از نظریه خود آورده است: بنابراین باید ابتدا فطرت و علوم فطری به درستی تعریف شده و سپس ویژگی‌های امور فطری مورد نقد و بررسی قرار گیرد و آنگاه بر اساس معنای مورد نظر و ویژگی‌های مقبول روش تحقیق درستی برای اثبات آن ارائه شود.

صاحب طرحنامه نیز در توضیح نظریه خود بیان کرده است: مباحثات و مناقشاتی که در سال‌های اخیر پیرامون اندیشه علم دینی، اسلامی‌سازی علوم و به طور خاص، علوم انسانی اسلامی مطرح شده است، عموما صبغه فلسفی داشته و به مبانی و پیش‌فرض‌های کلی این موضوع پرداخته‌اند؛ بدون آنکه به مسائل مربوط به روش وارد شوند که این نوآوری با مفروض گرفتن لزوم توجه به مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و ارزش‌شناختی و با تاکید بر ابعاد روش‌شناختی مسئله، در صدد ارائه چارچوب روش‌شناختی منسجمی برای علوم اجتماعی اسلامی بوده است، چارچوبی که فرایند پژوهش در این حوزه تا رسیدن به مرحله نظریه‌پردازی را گام‌به‌گام مشخص می کند.