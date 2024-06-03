خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - علی ستاری: مکتب بزرگ و انسان‌ساز تشیع برای اینکه بتواند به امروزِ خود برسد روزگاران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است، تلاطم‌های زیادی دیده و از سد وقایع مختلفی گذر کرده است؛ اما با وجود تمام دشمنی‌ها آنچه که امروز مشهود است سربلندیِ این مذهب حقه است، مذهبی که قطعاً اصلی‌ترین علل ماندگاری‌اش ریشه‌های محکم در تمدنی الهی است، تمدنی که رسول گرامی اسلام (ص) با تحمل آزار و اذیت‌های بسیار آن را پایه گذاری کرد و با فداکاری و جانفشانی صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و حسنین علیهم السلام حیاتش حفظ شد تا تبدیل به مکتبی تمدنی شود که جوشش و رویشش توقف ناپذیر است و از دل این مکتب بزرگ‌مردانی تربیت شدند که هر کدام از آن‌ها توانستند نقشی انکار ناپذیر در تداوم حیات سیاسی تشیع ایفا کنند.

مکتبی توقف ناپذیر برای زنده نگه داشتن تمدنی شکست ناپذیر

به برکت تلاش‌های فرزندان مبارک حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام در دل مکتب شیعه علی بن یقطین‌هایی تربیت شدند تا با نفوذ در دل کفر برای باز کردن مسیر تشیع تلاش کنند.

از ابن قولویه، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید بن طاووس، علامه حلی تا آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی (ره) همه و همه برای تنومندتر شدن شجره طیبه تشیع تلاش کرده‌اند صرف نظر از اینکه زعیم عالیقدر اهل اصفهان است یا جبل عامل لبنان و یا حله و خراسان و این حاصل همان نگاه تمدنی اسلام و تشیع است که به زبان و نژاد و رنگ پوست و … شرافتی در تمییز قائل شدن بین انسان‌ها نداده است بنابراین حکم جهاد برای دفاع از کیان میهن از نجف صادر شود یا قم فرقی برای شیعه نداشته است و خوزستان در خطر باشد یا کربلا و دمشق و قدس هم باز فرقی برای شیعیان تربیت شده در این مکتب ندارد چنانچه در دفاع از حرم شاهد بودیم فاطمیون افغانستان، حیدریون پاکستان، حسینیون آذربایجان، حزب الله لبنان، حشدالشعبی عراق و اکثر نیروهای تشیع برای اینکه گزندی به حرم‌های آل الله نیافتد جان فشانی کردند.

قرن سیزدهم شمسی تقابل استکبار با نگاه تمدنی اسلام و تشیع

قرن سیزدهم شمسی قرنِ تقابل با همین نگاهِ تمدنی در ایران بود؛ استکبار و استعمار دریافته بود تا زمانی که نگاه تمدنی در جهان اسلام حاکم است نمی‌تواند در سرزمین‌های اسلامی به خواسته‌هایش دست پیدا کند بر همین اساس حکومت‌هایی را روی کار آورد که شمشیر را در برابر اسلام شناسان از رو بکشند و آن‌ها را حذف کنند و نهایتاً اگر زورشان هم به آن‌ها نرسید آن‌ها را چنان مشغول به درس و بحث کنند که کاری با سیاست نداشته باشند، مرجعیت شیعه قوام دیانت مردم بود اما پهلوی‌ها موریانه وار و به صورت آرام و تدریجی این دیانت را هدف قرار داده بودند تا بتوانند نخست ظاهر و سپس درون مایه اسلامیت را در ایران تغییر دهند که فریاد یک عالم بزرگوار از سلاله پاک رسول الله (ص) خیال خام استکبار برای ایران را بر هم زد و نهضت بیدار گری توسط «حاج آقا روح الله» در ایران آغاز شد.

ورود امام خمینی (ره) به گود مبارزه از جنس همان نگاه تمدنی مکتب شیعه بود، دیگر بحث روی توتون و تنباکو و امتیازات نفتی نبود بلکه تمامیت اسلام و تشیع بود که در ایران به خطر افتاده بود، امام خمینی (ره) به این موضوع در نامه‌ای که در سال ۱۳۴۱ برای اعتراض به تصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی نوشته‌اند صراحتاً اشاره کرده‌اند که یکی از دلایل مخالفت‌شان با این تصویب نامه «افتادن حکومت دست فرقه‌های ضاله‌ای است که با تاج و تخت تشیع مخالف هستند» است.

آغاز رویارویی «حاج آقا روح الله» با شاه

امام نامه‌ها و تلگراف‌های زیادی را هم به شاه و نخست وزیر و هم به علمای دیگر در جهت تلاش برای لغو تصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که طی آن سوگند به قرآن برای نمایندگان مجلس حذف شده بود نوشتند و سخنرانی‌های زیادی هم در این حوزه انجام دادند اما قطعاً مهم‌ترین رویارویی امام با رژیم پهلوی در سال ۱۳۴۲ انجام شد چرا که پس از تصویب طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی و لوایح شش گانه انقلاب سفید در ماه‌های پایانی سال ۱۳۴۱، بر اثر روشنگری‌های آیت الله خمینی طلاب و روحانیون به پا خواستند و اعتراضات به رژیم گسترده‌تر شد که در پی همین چالش‌آفرینی حوزه‌های علمیه برای شاه و امیال شیطانی‌اش، نیروهای رژیم در دوم فرودین ۱۳۴۲ و در عید نوروزی که ابتکار امام خمینی عزای عمومی اعلام شده بود به مدرسه فیضیه حمله کردند تا رویارویی را به فاز جدیدی ببرند، امام که تا پیش از این ادبیاتش با شاه، ادبیاتی نصیحت‌گرانه بود؛ صبرش لبریز شد و رژیم شاه را اصلاح ناپذیر دیده و برای نجات اسلام و تشیع مبارزه با طاغوت را وارد سطحی کرد که شاید کمتر کسی چنین جراتی را داشت؛ مبارزه‌ی امام در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ با سخنرانی آتشین امام بر علیه شاه جدی تر شد و شاه در اقدامی که نشان از استیصال دستگاه‌های امنیتی‌اش بود امام را دستگیر کرد تا اگر در وجود کسی ذره‌ای تردید نسبت به طاغوت بودن پهلوی‌ها وجود داشت تبدیل به یقین شود و قیام‌های مردمی بر علیه شاه آغاز شود.

پیام امام برای مشخص‌کردن جای درست تاریخ

مخلص کلام اینکه مسیری که امام خود را برای ورود به آن در برابر شاه ملزم کرد پا گذاشتن در مسیری بود که پیامبر گرامی اسلام (ص) بنا نهاد و زعما و علمای شیعه در آن گام برداشتند تا پیام اسلام و تشیع را در تمام سرزمین‌های اسلامی تا به امروز حفظ کنند و پیری از خمین دقیقاً در دل جهانی که رو به بی‌خدایی می‌رود دوباره آن را به گوش چرک آلود جهانیان فریاد بزند، تا یک به یک ایران، عراق، یمن، بحرین، لبنان و امروز آفریقا، اسپانیا، شیلی، روسیه و حتی آمریکا برای شنیدن پیام امام گوش‌هایشان را تیز کنند پیامی که امروز از بیان و قلم خلف صالح خمینی کبیر امام خامنه‌ای دامت برکاته شنیده می‌شود تا جای درست تاریخ را برای جهانیان مشخص کند.

انقلاب اسلامی ایران منشأ تحولات بزرگ جهانی

احسان کامرانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در اشاره به ابعاد مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) را عاملی انکار ناپذیر در پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: برکت نفس قدسی امام در هدایت انقلاب موجب شده است که این انقلاب الهی علاوه بر ایران در منطقه و جهان نیز منشأ تحولات بزرگی شود.

وی افزود: در ایران پیروزی انقلاب اسلامی آثار و برکات زیادی داشت که منسوخ کردن روش سلطنت در اداره کشور و کوتاه کردن دست مستکبران از منابع کشور و ایجاد فرصت‌های برابر برای استفاده از منابع توسط مردم جزو اولیه ترین آثاری بود که انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) برای ایران و ایرانی به همراه داشت.

کامرانی تصریح‌کرد: امروز همه پیشرفت و توسعه ایران را در تمام ساحت‌ها می‌بینند و دوست و دشمن به آن اذعان دارند، سطح پیشرفت‌های ایران اسلامی پس از انقلاب به هیچ عنوان قابل قیاس با قبل از انقلاب اسلامی نیست و این حاصل دمیدن روح خودباوری توسط امام بود که زمینه پیشرفت بی‌نظیر کشور را در همه عرصه‌ها ایجاد کرد تا امروز کسی نتواند جمهوری اسلامی ایران را در معادلات بین المللی نادیده بگیرد.

مردی در برابر استبداد و استعمار و استکبار

حجت الاسلام والمسلمین مفید سهرابی رئیس اداره تبلیغات اسلامی و امام جمعه موقت میناب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب بیان کرد: امام در روزگاری که هم شرق فکر می‌کرد پایان دوران دین و خداپرستی است و هم غرب فکر می‌کرد که بر روی حکومت‌های دینی خط ابدی کشیده است و در شرایطی که مستکبران عالم در سراسر جهان به تبلیغ علیه خداپرستی، دیانت، معنویت و اخلاق مشغول بودند به عنوان یک فقیه بزرگ و عالمی روشن ضمیر، عارف، سیاستمدار و یک انسان هوشمند توانست پرچم پایگاه دین را با حمایت مردم در سراسر این سرزمین به اهتزار در بیاورد.

وی افزود: امام مرد شجاعی بود که نه در برابر استبداد و نه در برابر استعمار سر فرود نیاورد و با اتکا به خداوند و در مسیر اسلام ناب محمدی (ص) نهضت اسلامی را با پیروزی رساند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب تاکید کرد: امام در سه برهه مهم تاریخی توانست مسئولیت سنگین خود را در مسیر حق ایفا کند که برهه نخست در دوره شکل گیری نهضت اسلامی است که در مقابل استبدادگران که به ناروا در این سرزمین به نام سلطنت قدرت را در دست گرفته و بر مردم مسلط شده بودند و هم با قدرت‌های خارجی به ویژه غرب و آمریکا که بر تمام زوایای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نفوذ خود را گسترده بودند ایستاد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سهرابی تاکید کرد: فریاد امام در سال ۴۲ عمدتاً بر ضد استبداد و برای آزادی مردم از شر ظالمان و ستمگرانی بود که به ناروا بر مردم سلطه یافته بودند و در سال ۴۳ در مبارزه با کاپیتولاسیون عمدتاً مبارزه با استعمار را آغاز کردند و هر دو مسیر یعنی مبارزه با استبداد و استعمار را با هم پیش بردند تا مردم بیدار و هوشیار این سرزمین پشت سر رهبری نهضت اسلامی حرکت کنند.