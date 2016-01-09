جشن امضای «هنر شفاف اندیشیدن» به مناسبت چاپ دهم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر چشمه، مراسم جشن امضای کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» و دیدار با عادل فردوسی‌پور به مناسبت انتشار دهمین چاپ این کتاب در کتابفروشی مرکزی نشر چشمه برگزار می شود.

«هنر شفاف ‌اندیشیدن» اردیبهشت امسال با ترجمه‌ مشترک عادل فردوسی‌پور، بهزاد توکلی و علی شهروز روانه‌ بازار کتاب شد و ظرف مدت کوتاهی در صدر لیست کتاب‌های پرفروش نشرچشمه و کتابفروشی‌ها قرار گرفت.

این کتاب در ۹۹ بخش مختلف که هر کدام عنوان‌ و موضوع مجزایی دارند به بررسی دقیق استدلال‌های معیوبی می‌پردازد که منجر به تکرار اشتباهات از طرف اشخاص، حرفه‌ها و ملت‌ها می‌شود. دوبلی در این کتاب دستورالعملی برای شادمانی ارائه نمی‌دهد، بلکه شناختی فوق‌العاده درمورد چگونگی کارکرد ذهن ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر می‌توان گفت این کتاب اثری موشکافانه است درباره‌ پیشگیری از «غمگینی خود ساخته».

رابرت چالدینی نویسنده‌ کتاب «تاثیر»، درباره‌ این کتاب می‌گوید: دوبلی متدوال‌ترین ایرادهای تصمیم‌گیری ما را با فصاحت بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد چگونه می‌توان به کمک حس مثبت و آموزنده با آن‌ها مقابله کرد.

رولف دوبلی نویسنده‌ این کتاب، متولد سال ۱۹۶۶، رمان‌نویس و کارآفرین سویسی است. او فارغ‌التحصیل ام‌بی‌اِی و دکترای فلسفه‌ اقتصاد از دانشگاه سنت گالن سویس است. دوبلی از موسسان getAbstract، بزرگ‌ترین فراهم‌آورنده‌ خلاصه‌ کتاب بوده و عمده‌ شهرت او به خاطر تالیف کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» است که باعث شد به سرعت به موفقیت دست پیدا کند و در صدر جدول کتاب‌های پرفروش آلمان قرار گیرد. این کتاب به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شده است.

مراسم جشن امضای این کتاب، روز دوشنبه ۲۱ دی‌ از ساعت ۱۸ در کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ مرکزی واقع در زیر پل کریم‌خان، ابتدای خیابان میرزای شیرازی برگزار می‌شود.

شرکت در این مراسم برای عموم آزاد است.