۸ هزار متولی در سراسر کشور تولیت موقوفات را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امراله حسنی‌نیا، عصر امروز در همایش متولیان موقوفات استان یزد با اشاره به فعالیت بیش از هشت هزار متولی موقوفات در سراسر کشور اظهار داشت: سامانه جامع بانک اطلاعات و مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه به منظور حفظ وحدت رویه، حفظ عین موقوفه و ثبت اسناد و مدارک موقوفات راه اندازی شده است.

وی افزود: این سامانه به گونه ای طراحی شده که می تواند کمک بزرگی در اداره امور موقوفه به متولی ارائه دهد و در حقیقت تسهیلاتی را برای فعالیت متولیان ایجاد کرده است.

مدیرکل تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، وقف نامه را سند بالادستی متولیان برشمرد و افزود: اجرای نیات واقفین یکی از اصلی ترین وظایف متولیان موقوفات است.

وی، متولی را امانتدار واقفان خیراندیش معرفی کرد و تصریح کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه نقش نظارتی خود را در موقوفات غیر متصرفی خواهد داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز در این همایش استان یزد را یکی از استانهای پیشرو در حوزه موقوفات برشمرد و اظهار داشت: متولیان امانتداران نیات خیر واقفین هستند که با نظر واقف اداره امور موقوفه را به عهده می گیرند.

حجت الاسلام غلامرضا عادل از وجود بیش از ۱۲ هزار موقوفه در استان یزد خبر داد و گفت: بخشی از این موقوفات غیرمتصرفی است و تولیت آنها بر عهده متولیان وقف است و اداره کل اوقاف و امور خیریه تنها نقش نظارتی خود را در این موقوفات اجرا می‌کند.

در این همایش احکام و مسائل شرعی وقف مرتبط با متولیان توسط یکی از اساتید حوزه علمیه مطرح شد.

در این همایش یک روزه همچنین متولیان موقوفات استان یزد با آخرین قوانین وقف و ثبت اطلاعات موقوفه در سامانه جامع بانک اطلاعات و مدیریت موقوفات آشنا شدند.