خانه سرمایه گذار در گیلان تاسیس می شود

محمد خزاعی در حاشیه حضور خود در گیلان و شرکت در جلسه بررسی بازار سرمایه گذاری خارجی در این استان به خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پتانسیل های قابل سرمایه گذاری در گیلان نه تنها شرایط برای سرمایه گذاری داخلی که زمینه های سرمایه گذاری بین المللی نیز فراهم است.

وی با اشاره به ضرورت تاسیس خانه سرمایه گذار در کشور تصریح کرد: تشکیل خانه سرمایه گذار در جهت پیشرفت و توسعه کشور از ضروریات است تا از این طریق بسیاری از قوانین و مقررات، رسیدگی ها، تشویق ها و مراودات خارجی در این مکان انجام شود.

خزاعی افزود: در راستای تاسیس خانه سرمایه گذار در کشور ابتدا کلنگ تاسیس این نهاد به صورت نمادین در استان گیلان بر زمین زده می شود.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: زیرساخت های بسیاری در منطقه آزاد بندر انزلی برای انجام سرمایه گذاری فراهم است از این رو گیلان به عنوان پایلوت در امر سرمایه گذاری خارجی و بین المللی نیز باید انتخاب شود.

خزاعی با تاکید براینکه مسائل خارجی باید به استان ها تفویض اختیار شوند افزود: در این طرح اولویت اول با سرمایه گذاران داخلی است و ابتدا باید شرایط مناسب برای آنان فراهم شود.

به گفته وی استان های اصفهان، خراسان، تبریز و جزیره کیش نیز از جمله مکان هایی هستند که به عنوان پایلوت تفویض اختیار در نظرگرفته شده اند و گیلان نیز از استان های مد نظر در این زمینه است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی کشور رتبه ریسک سرمایه گذاری در ایران را هفت اعلام و خاطر نشان کرد: کاهش این ریسک از الزامات بوده و تشکیل خانه سرمایه گذار می تواند علاوه بر کاهش بار مالی دولت، کمک زیادی به کاهش رتبه ریسک کند.

خزاعی بر ضرورت رشد اقتصادی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی تاکید و تصریح کرد: توجه به موانع و مشکلات و همچنین دفاع از حقوق سرمایه گذاران که در خدمت مصالح کشور هستند از ضروریات است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری با بیان اینکه توجه به قوانین، رونق اتصادی را دوچندان می کند افزود: در راستای اهمیت رونق سرمایه گذاری تشکیل خانه سرمایه گذاران با رعایت همه جوانب برای توسعه و پیشبرد اقتصاد مقاومتی مثمر ثمر خواهد بود.

به گفته وی برای تحقق این رسالت، برخی از قوانین نیاز به بازنگری داشته وبسیار بجا است که این بازنگری توسط سرمایه گذاران موشکافی و ارائه شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برای رسیدن به نرخ رشد هشت درصد اولویت را باید به سرمایه گذاری دهیم گفت: این مهم برای اجرایی شدن باید به مسئولان اجرایی استان ارجاع شود.

خزاعی سرمایه گذاری های انجام شده در امسال را بسیار مطلوب اعلام و اظهار کرد: حجم این سرمایه گذاری ها تا پایان امسال نیز افزایش می یابد و در دو سال آینده با بازدهی های مثبت موجب رشد اقتصادی می شود.

وی رسیدن به رشد بالای اقتصادی کشور را نیازمند تلاش های همه جانبه دانست وگفت: باید به جای وام گرفتن برای انجام سرمایه گذاری، اولویت را به سرمایه گذاری خارجی دهیم.

رییس سازمان سرمایه گذاری همچنین سرمایه گذاری هایی را دارای اهمیت و اولویت اعلام کرد که ارزش افزوده و دانش تکنولوژی بیشتری را برای کشور به دنبال داشته باشند.

خزاعی درمورد اشتغال به کار پرسنل در خانه سرمایه گذار نیز عنوان کرد: این پرسنل با تائید و تعیین دبیر مرکز، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی، نمایندگان دستگاه های اجرایی، ادارات و وزارتخانه ها به کار گماشته می شوند.