خبرگزاری ایسنا نوشت: وب‌سایت روزنامه «نیویورک تایمز» فهرستی از پرفروش‌ترین کتاب‌های داستانی در سال ۲۰۱۵ را تهیه و محبوب‌ترین آن‌ها را با رای کاربرانش انتخاب کرده است.

در این جدول نام «آنتونی دوئر» برای رمان «تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم» صدرنشین است. این اثر برنده جایزه پولیتزر و مدال «کارنگی» ۲۰۱۵، در ماه می ۲۰۱۴ منتشر شده و ۲۵۹ هزار و ۷۷۵ امتیاز دارد.

داستان «تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم» در فرانسه اشغال‌شده در زمان جنگ جهانی دوم روایت می‌شود و به آشنایی دختری نابینا و پسری آلمانی می‌پردازد.

«دختری در قطار» از معروف‌ترین کتاب‌های سال ۲۰۱۵ است. این تریلر روانشناختی به قلم «پائولا هاوکینز» انگلیسی دومین رتبه این رده‌بندی را با ۴۴۹ هزار و ۲۰۳ امتیاز از آن خود کرده است. «دختری در قطار» تا اوایل ماه آوریل ۲۰۱۵ یک میلیون و ۵۰۰ هزار نسخه فروش داشته و تا ماه آگوست تنها در آمریکا بیش از سه میلیون جلد فروخته است. اقتباس سینمایی این رمان پرفروش با بازی «امیلی بلانت» و کارگردانی «تیت تایلر» در ماه اکتبر ۲۰۱۶ به روی پرده ‌نقره‌ای خواهد رفت.

کتاب «بخت پریشان» که در سال ۲۰۱۴ اقتباسی سینمایی آن هم توجه مخاطبان را به خود جلب کرد‌، جایگاه سوم را دارد. «جان گرین» ششمین رمانش را در ماه ژانویه ۲۰۱۲ روانه بازار کتاب کرد. امتیاز این رمان در جدول «نیویورک تایمز» به یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۴۹۶ رسیده است. «جاش بون» کارگردانی بود که فیلمی به همین نام را در ششم ژوئن ۲۰۱۴ به نمایش درآورد. نام این کتاب (The Fault in Our Stars) برگرفته از صحنه اول نمایشنامه «ژولیوس سزار» ویلیام شکسپیر است و داستان آن درباره آشنایی دختر نوجوانی مبتلا به سرطان با پسر بیماری در کلاس‌های گروهی تقویت روحیه بیماران است.

«بلبل» نوشته «کریستین هانا» با ۱۰۲ هزار و ۲۷۷ امتیاز چهارمین کتاب پرفروش محبوب کاربران «نیویورک تایمز» نام گرفته است. این رمان سوم فوریه ۲۰۱۵ روانه بازار شد.

رتبه پنجم از آن «دختر گمشده» سومین رمان بلند «گیلیان فلین» شده؛ کتابی که علاوه بر جذب خوانندگان و فروشی بیش از دو میلیون جلد، مورد توجه «دیوید فینچر» فیلمساز معروف هم واقع شد. کاربران «نیویورک تایمز» یک میلیون و ۲۲۲ هزار و ۳۵۷ امتیاز به این رمان داده‌اند. در جدیدترین ساخته‌ فینچر، «بن افلک» در آن نقش اصلی (نیک) و «روزاموند پایک» نقش همسر او را بر عهده دارد که در صبح پنجمین سالگرد ازدواج‌شان ناپدید می‌شود. این فیلم به عنوان بهترین فیلم جوایز فیلم هالیوود ۲۰۱۴ برگزیده شد.

«کریستینا بیکر کلاین» رمان‌نویس آمریکایی با «قطار یتیم» و ۱۷۴ هزار و ۴۱۴ امتیاز، رتبه ششم را کسب کرده و پس از آن «منِ قبل از تو» در جایگاه هفتم نشسته است. این رمان با ۲۸۰ هزار و ۲۷۹ امتیاز، اثری رمانتیک از «جوجو مویِز» است که اولین‌بار در پنجم ژانویه ۲۰۱۲ به چاپ رسید.

به گزارش نیویورک تایمز‌، «سهره» نام کتاب پرفروش و برنده جایزه ادبیات داستانی پولیتزر «دونا ترات» در سال ۲۰۱۵ است. این اثر در سپتامبر ۲۰۱۳ منتشر شد و در سال گذشته میلادی از سوی کاربران «نیویورک تایمز» ۳۲۹ هزار و ۷۵۲ امتیاز دریافت کرد. «سهره» سومین رمان ترات آمریکایی به حساب می‌آید که با فاصله‌ای ۱۱ ساله از اثر قبلی او به بازار آمد. داستان این کتاب از زبان نوجوانی ۱۳ ساله به نام «تئو» روایت می‌شود.

نهمین رتبه این جدول نصیب «دروغ‌های کوچک بزرگ» نوشته «لیان موریارتی» شده است. این کتاب در سال ۲۰۱۴ از سوی «پنگوئن» منتشر شد. شبکه «HBO» اقتباس تلویزیونی از این اثر را با هنرنمایی «نیکول کیدمن» و «ریس ویترسپون» در دست ساخت دارد.

عنوان دهمین اثر پرفروش‌ پرطرفدار در سال ۲۰۱۵، از آن «اختراع بال» شده است. این کتاب که ۱۳۵ هزار و ۹۵۵ امتیاز کسب کرده‌، نوشته «سویی مانک کید» است. این نویسنده اهل جنوب آمریکا پیش‌تر رمان پرفروش «زندگی مخفیانه زنبورها» را به نگارش درآورده بود.