۸۶۱۰ مورد تخلف صنفی در اردبیل شناسایی شد

سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تا پایان آذرماه ۱۶۰ هزار و ۸۳۳ مورد بازرسی ویژه طرح هدفمندسازی یارانه در اردبیل انجامشده است.
وی افزود: از این تعداد ۱۲۷ هزار و ۶۹۱ مورد بازرسی بازرگانی و ۳۳ هزار و ۱۴۲ مورد بازرسی امور صنفی انجامشده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از تشکیل هفت هزار و ۴۳ پرونده در پی بازرسیهای صورت گرفته خبر داد و متذکر شد: در کل هشت هزار و ۶۱۰ مورد تخلف به ثبت رسیده است.
به گفته عاملی از کل تخلفات ثبتشده هشت هزار و ۱۴۱ مورد مربوط به امور بازرگانی و ۴۶۹ مورد مربوط به امور صنفی است.
وی ارزش ریالی کل پروندههای تشکیلشده را ۲۳ میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال عنوان کرد و افزود: تمامی پروندهها به تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شده است.
وی متذکر شد: بازرسیها منظم از وضعیت بازار به قوت خود باقی است و انتظار میرود شهروندان نیز در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان صنعت و معدن اطلاعرسانی کنند.
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