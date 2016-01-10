تولید ایران‌ خودرو ۲ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار تجمعی توليد ايران‌خودرو از ابتداي سال تا پايان روز هجدهم دي ماه نشان مي دهد در مجموع تعداد ۳۷۸هزار و ۹۳۸دستگاه انواع خودروي سواري از خط توليد عبور كرده و روانه بازار شده است.

برمبناي اين گزارش، بيشترين تيراژ توليد متعلق به محصول پژو پارس است. اين خودرو به تعداد ۸۹هزار و ۶۵۷دستگاه توليد شده است. محصول پژو ۴۰۵نيز با تعداد ۸۹هزار و ۶۴۱ بيشترين تعداد توليد را به خود اختصاص داده است.

پژو ۲۰۶نيز از ديگر محصولات پرطرفدار و جوان پسند ايران خودرو است كه از ابتداي سال تاكنون به تعداد ۸۰ هزار و ۲۵ دستگاه توليد و به بازار عرضه شده است. خودروي ملي سمند تعداد ۶۴هزار و ۶۲۰دستگاه و محصول تندر تعداد ۱۴هزار و ۹۸۶دستگاه از كل توليدات ايران خودرو را به خود اختصاص داده اند.

آريسان خودروي كار جديد ايران خودرو نيز تعداد ۱۳هزار و ۴۳۱دستگاه از توليدات ايران خودرو را دربرگرفته است. توليد خودروي دنا نيز در سال جاري افزايش خوبي را تجربه كرده و از ابتداي سال تاكنون تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه از آن به توليد رسيده است.

رانا نيز ديگر محصول ايران خودرو است كه از ابتداي سال تاكنون به تعداد ۱۲هزار و ۱۷۲دستگاه توليد شده است. سوزوكي محصول شاسي بلند ايران خودرو به تعداد هزار و ۴۰دستگاه و ساير محصولات جديد به تعداد ۲۶۶ دستگاه توليد شده است.

در ماه‌های پاياني سال، توليد در ايران خودرو با شتاب بيشتري ادامه دارد تا با نزديك شدن به هدف تعيين شده، عرضه متناسب با تقاضا در بازار صورت گرفته و رضايت مشتريان بيش از پيش فراهم شود.