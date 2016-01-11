به خبرگزاری مهر، ابراهیم ایدنی ضمن اشاره به آخرین تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفته در بخش مسافرت‌های دریایی این استان از ابتدای سال ۹۴ تا ابتدای دی ماه جاری، خاطرنشان کرد: در این مدت، ترابری ۱۳ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۱۱۳نفر- سفر در بنادر مسافری و چند منظوره این استان بدون وقوع هیچ گونه سانحه ناگوار دریایی به ثبت رسید.

ایدنی اضافه کرد: مقایسه این رقم با حجم سفرهای دریایی صورت گرفته در مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۴ درصدی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن اشاره به اهمیت ویژه این استان به عنوان پایتخت مسافرت‌های دریایی ایران، گفت: هرمزگان از زیرساخت‌های مناسبی همچون ۱۰ بندر مسافری و پیشرفته ترین ناوگان مسافری دریایی کشور با بیش از ۸۰ شناور (لندینگ کرافت و مسافری) و ظرفیت افزون بر پنج هزار صندلی برخوردار است.

وی افزود: بنادر مسافری این استان بیش از ۹۵ درصد کل حمل و نقل مسافران در آب‌های سرزمینی ایران و ۱۰۰ درصد حمل خودروی هموطنان به مقصد جزایر خلیج فارس را بر عهده دارد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و به کارگیری شناورهای ایمن و استاندارد مسافری، در تمامی روزهای سال، تردد به جزایر قشم و هرمز از طریق بندر شهید حقانی بندرعباس و سفر با خودرو به جزیره قشم از مسیر دریایی بندر پهل- بندر لافت صورت می‌گیرد، همچنین بنادر لنگه، چارک و آفتاب در غرب هرمزگان نیز جابه‌جایی مسافر و خودرو به جزیره کیش را بر عهده دارند.

وی یادآور شد: استان هرمزگان به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی ایران زمین هر ساله پذیرای میلیون ها مسافر دریایی از اقصی نقاط این سرزمین است تا در فصول معتدل جنوب (پاییز، زمستان و به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی) برای تجربه کردن سفرهایی ایمن و خاطره انگیز، مدتی را در دامن آبهای فیروزه ای رنگ خلیج فارس سپری کنند.