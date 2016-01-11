مراسم بزرگداشت شیخ نمر برگزاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگداشت شهید مظلوم شیخ نمر با عنوان « ابتدای انتها» امروز دوشنبه ساعت ۱۴:۳۰ در مسجد ارک تهران برگزار می شود.



بنابراین گزارش، جبهه گروه های فرهنگی تهران با همکاری سازمان بسیج دانشجویی این مراسم بزرگداشت را همزمان با هفتمین روز تدفین مظلومانه شیخ نمر برگزار می کند.



این مراسم با سخنرانی آصفری دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام خسروپناه و مداحی حاج احمد نیکبختان برگزار می شود.



