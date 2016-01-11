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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۹:۱۱

امروز در مسجد ارگ تهران؛

مراسم بزرگداشت شیخ نمر برگزاری می شود

مراسم بزرگداشت شیخ نمر برگزاری می شود

همزمان با هفتمین روز تدفین مظلومانه شیخ نمر بزرگداشت این شهید مظلوم با عنوان « ابتدای انتها» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگداشت شهید مظلوم شیخ نمر با عنوان « ابتدای انتها» امروز دوشنبه ساعت ۱۴:۳۰ در مسجد ارک تهران برگزار می شود.

بنابراین گزارش، جبهه گروه های فرهنگی تهران با همکاری سازمان بسیج دانشجویی این مراسم بزرگداشت را همزمان با هفتمین روز تدفین مظلومانه شیخ نمر برگزار می کند.

این مراسم با سخنرانی آصفری دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام خسروپناه و مداحی حاج احمد نیکبختان برگزار می شود.

 

کد مطلب 3021944

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