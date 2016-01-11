به گزارش خبرگزاری مهر، این نرمافزار مجموعهای از تصاویر و فیلمهای اولین همایش سراسری دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور را هم در بردارد.
این نرمافزار آموزشی توسط روابط عمومی معاونت فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت تولید شد و به زودی به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارسال میشود.
آشنایی با تعاملات بین بخشی فرهنگ و دانشجو، شیوههای مقابله با آسیبهای اجتماعی شایع دوران دانشجویی و ارائه الگوی منطقی پیگیری منطقی مطالبات دانشجویی از دیگر مباحث آموزشی مطرح شده در این نرمافزار است.
در کارگاههای آموزشی درون نرمافزار ضمن تأکید بر نقش دانشجویان در پیشبرد مسائل دانشگاهها و مدیریت خوابگاهی، برخی از رشتههای ورزشهای همگانی خوابگاهی نیز تشریح شده است.
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