  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵

نرم‌افزار آموزشی شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تولید شد

نرم‌افزار آموزشی شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تولید شد

نرم‌افزار آموزشی چند رسانه‌ای شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی کشور مشتمل بر ۱۵ ساعت فیلم‌آموزشی، شش عنوان جزوه آموزشی، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم‌افزار مجموعه‌ای از تصاویر و فیلم‌های اولین همایش سراسری دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را هم در بردارد.

این نرم‌افزار آموزشی توسط روابط عمومی معاونت فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت تولید شد و به زودی به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال می‌شود.

آشنایی با تعاملات بین بخشی فرهنگ و دانشجو، شیوه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی شایع دوران دانشجویی و ارائه الگوی منطقی پیگیری منطقی مطالبات دانشجویی از دیگر مباحث آموزشی مطرح شده در این نرم‌افزار است.

در کارگاه‌های آموزشی درون نرم‌افزار ضمن تأکید بر نقش دانشجویان در پیشبرد مسائل دانشگاه‌ها و مدیریت خوابگاهی، برخی از رشته‌های ورزش‌های همگانی خوابگاهی نیز تشریح شده است.

کد مطلب 3022005
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها