مشکلات کشاورزی در زمین تشنه قم

خبرگزاری مهر - گروه استانها: دشتهای بحرانی که هر سال یک متر نشست میکنند، رودی که جزاتوبانی از آن به جا نمانده و روستاهایی که یکی پس از دیگری بیصدا میمیرند، داستان تکراری سرزمینی است که لبهایش از تشنگی ترک برداشته و گویا هیچ عکس صدای واعطشایش را نمیشنود.
مهاجرت بیرویه، بالا بودن تراکم جمعیت، زائر پذیر بودن و آب و هوای گرم و خشک قم از جمله دلایل تشنگی بیحد و حصر این روزهای قم است اما در این میان وقتی بدانیم ۹۲ درصد آب در استان در بخش کشاورزی مصرف میشود، بیشک توجهمان بیش از پیش به سوی مشکلات این بخش معطوف خواهد شد.
امروزه خود سازمان جهاد کشاورزی که متولی امر کشاورزی است به این نکته رسیده که توسعه کشاورزی در کشور ما با وجود بحران آب، اشتباهی بزرگ است. این موضوع در استان قم به عنوان یکی از کمآبترین استانها پررنگتر دیده میشود.
مسئله تغییر الگوی کشت یکی از مهمترین موضوعاتی است که برای کاهش مصرف آب در کشاورزی، مورد توجه مسئولان قمی در سالهای گذشته قرار گرفته است.
وجود ۱۸ هزار هکتار باغ و ۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی در قم
آنطور که معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قم میگوید در استان قم ۱۸ هزار هکتار باغ و ۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی داریم که کاهش کشت غله کاری اراضی کم بازده به میزان ۲ هزار و ۹۵۰ هکتار جو و ۲ هزار و ۲۳۳ هکتار کاهش سطح گندم در سال زراعی ۹۵ ـ ۹۴ در دستور کار بوده است.
رضا وکیل در گفتگو با مهر، ادامه داد: افزایش ۵۲۸ هکتار سطح کشت کلزا در پاییز سالجاری بهعنوان گیاه زراعی با خصوصیات نیاز آبی کمتر نسبت به گندم و قرار گرفتن در تناوب بهعنوان رعایت اصول کشاورزی پایدار که موجب افزایش حاصلخیزی خاک میشود از دیگر اقدامات در این حوزه است.
وی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت باغات پسته در اراضی کم بازده در سطح هزار هکتار تاکنون افزود: تا پایان سالجاری بیش از ۲ هزار هکتار سطح زیر کشت باغات پسته در اراضی کم بازده افزایش خواهد یافت.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی ازجمله باغات گل محمدی تاکنون در سطح ۱۰ هکتار و کشت زعفران تاکنون یک و نیم هکتار اجرا شده است.
وی گفت: حدود ۲ هزار هکتار سطح زیر کشت یونجه به دلیل آب بری بالا کاهش یافته و به کشت محصولاتی چون پسته، کلزا و محصولات کم آب بر اختصاصیافته است.
وکیل عنوان کرد: از ارقام زودرس در زراعت پاییزه بهمنظور کاهش طول دوره رشد و همچنین کاهش مصرف آب به منظور کاهش راندمان آبیاری طی سالجاری استفاده شده است.
کشاورزان نمیتوانند مانند گذشته از چاهها آب برداشت کنند
علی مومن، رئیس نظام صنفی کشاورزی استان قم نیز در گفتگو با مهر میگوید: تصمیماتی که برای تغییر الگوی کشت در استان گرفته میشود نیاز به یک سری پیش زمینهها دارد.
عدم پرداخت خسارت واقعی و به موقع به افرادی که محصولات کشاورزی خود را نزد صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه کردهاند از مشکلات است
وی ابراز داشت: در اکثر چاهها، آب و زمین آن به صورت مشاع کشاورزی میشود و تعداد افرادی که بر روی آب و زمین این چاهها کشاورزی میکنند حداقل هشت نفر و حداکثر ۲۴ نفر هستند و در این نوع کشت علاوه بر زمین و آب، امکانات دیگری مانند نهادهها و ماشین آلات کشاورزی و غیره مورد احتیاج است که بیشتر این اراضی فاقد آنها است.
وی گفت: عدم پرداخت خسارت واقعی و به موقع به افرادی که محصولات کشاورزی خود را نزد صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه کردهاند از دیگر مشکلات است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان قم عنوان کرد: سرمایه گذاری انجام شده طی سالهای ۱۳۵۰ و بعد از آن و اوایل انقلاب تاکنون در بخش کشاورزی هزینههای سنگینی را متوجه کشاورزان کرده است و کشاورز مجبور است برای حفظ سرمایه خود و برای جلوگیری از ضرر و زیان هر نوع محصولی را کشت کند که این مورد حمایت مسئولان مربوطه را میطلبد.
مومن بیان کرد: در سال زراعی گذشته و سال زراعی جاری کشاورزان نمیتوانند مانند گذشته در طول سال از چاهها آب برداشت کنند و با توجه به نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی حداکثر کارکرد چاهها در سال ۶ ماه است که این مورد باعث عدم درآمد کافی کشاورز و بیکاری تعداد زیادی از کشاورزان خواهد شد.
طی سالهای اخیر حدود پنج هزار هکتار از اراضی از چرخه تولید زراعی حذف و جهت احداث باغات سازگار با آب و هوای استان قم آماده شد
وی گفت: سیاست گذاریهای ناکارآمد و نادرست، کاهش بارندگی در دشتهای کشاورزی و عدم آینده نگری و سیاستهای غلط و توسعه صنایع پرآب بر در مناطق کم آب، همچنین عدم استفاده صحیح از آب مشکلاتی را بوجود آورده است که باید با تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی و الگوی بهینه مصرف در سایر بخشها طی چندین سال آینده به صورت تخصصی و کارشناسی با نظر مصرف کنندگان طرح تعادل بخشی آب انجام پذیرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان قم ابراز کرد: عدم کمک مالی و وامهای کم بهره برای کشت محصولات گلخانهای، عدم حمایت از کشت محصولات کم آب بر و عدم ارائه الگوی کشت گیاهان دارویی، همچنین عدم حمایت و همکاری بعضی از ادارات و نهادها با جهاد کشاورزی و کشاورزان باعث عدم سرمایه گذاری در این بخش شده است.
وی اظهار کرد: طی سالهای اخیر حدود پنج هزار هکتار از اراضی از چرخه تولید زراعی حذف و جهت احداث باغات سازگار با آب و هوای استان قم آماده شده و هزینه سنگینی را برای کشاورزان فراهم کرده است.
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