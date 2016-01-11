علی قاسم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با برگزار نشدن جشنواره کودک و نوجوان در اصفهان برخلاف قرارداد پنج ساله این شهر با مسئولان برگزاری جشنواره اظهار داشت: استدلالی که در جلسات متعدد دوستان تهرانی مطرح و در مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام کردند این بود که با تغییر مدیریت شهری توافقات قبلی از میان رفته است.

وی با بیان اینکه این حرف مبنای قانونی نداشته است، ادامه داد: ما توافق پنج ساله با بنیاد سینمایی فارابی و معاونت سینمایی داشتیم و به وظایف خود در طول این مدت عمل کردیم و حداقل در این پنج سال مسئولان حق نقض عهد نداشتند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان ابراز داشت: منطق دینی و قانونی ما نیز این نقض عهد و تعهد را نمی‌پذیرد چراکه عوض شدن یک مدیر در تعهدات قبلی میان طرفین قرارداد تغییری ایجاد نمی‌کند.

وی اضافه کرد: از دیدگاه من جدا کردن جشنواره کودک و نوجوان موجب می‌شود که هیچ کدام از جشنواره‌ها نتوانند به تنهایی قوام ساختاری لازم را پیدا کنند.

روند تولید فیلم برای جشنواره کودک و نوجوان مناسب نبود

قاسم‌‌زاده با بیان اینکه بنیاد فارابی متولی تولید فیلم بوده است، تاکید کرد: مشکل اصلی ما در این سال‌ها تعداد آثار تولیدی بود و روند تولید فیلم در حوزه کودک و نوجوان مناسب نبود که بهانه‌ای شد تا اصل بازی بر هم ریزد.

وی در ارتباط با اینکه در چنین شرایطی چه اصراری بر اجرای جشنواره در اصفهان وجود دارد، بیان داشت: جشنواره‌ها چند امتیاز برای محل برگزاری دارند و بر این اساس اصرار بر اجرای آن است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان اینکه از جمله این مزیت‌ها این است که کشور و شهر محل برگزاری بر آنتن جهانی رفته و برند جهانی پیدا می‌کند، ابراز داشت: به عبارتی این جشنواره فرصتی برای دیده شدن آن شهر در دنیا است و به اين شکل با برگزاری جشنواره، فرهنگ اصفهان از راه فیلم به دنیا معرفی می‌شود.

وی افزود: از سویی دیگر علاوه بر ایجاد انگیزه و جنب و جوش در یک شهر، مزیت سوم برپایی یک جشنواره در یک شهر رونق اقتصادی برای آن شهر از طریق فروش بلیت و اجاره مکان و ... است.

جشنواره کودک تنها مزیت برند جهانی را برای اصفهان داشت

وی ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه‌های جشنواره کودک را تشریفات بیهوده برشمرد و تصریح کرد: به عبارتی این جشنواره تنها برای ما مزیت نخست را در پی داشت و دیگر ویژگی‌های جشنواره به ویژه در بخش سوم برای شهر اصفهان اجرایی نشد.

قاسم‌زاده اضافه کرد: در واقع زمانی که ما از تهران می‌خواستیم عوامل حاضر در جشنواره را به ما معرفی کنند به جای ۲۰۰ مهمان از عوامل و داوران در نهایت ۷۰۰ مهمان در جشنواره کودک و نوجوان حضور پیدا می‌کردند و بعد از جشنواره نیز فاکتورهای عجیبی برای ما صادر می‌شد.

قاسم‌زاده تصریح کرد: ما امسال به دنبال کم کردن حوزه تشریفات و افزایش خدمات بودیم که مورد کم‌لطفی دوستان تهران قرار گرفتیم.