بدهی۳۰۰۰ میلیارد ریالی بیمه‌ به دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صاریخان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بیمه‌ها در مجموع ۳۰۰۰ میلیارد ریال بدهی به دانشگاه دارند افزود: دو هزار میلیارد ریال از این بدهی بابت مطالبات اسناد ارسالی و یکصد میلیارد ریال مطالبات از بابت خدمات ارائه شده است که به زودی اسناد آن ارسال خواهد شد.

وی گفت: به علت عدم پرداخت بدهی بیمه‌ها به دانشگاه در پرداخت به موقع مطالبات همکاران با مشکل مواجه هستیم.

صاریخان با بیان اینکه در کل استان کمبود تخت‌های بیمارستانی موجود دارد عنوان کرد: در ارومیه به عنوان مرکز استان، محرومیت مضاعفی داشته و به ۱۳۵۶ تخت نیاز داریم تا به میانگین کشوری برسیم.

وی همچنین در مورد استخدام نیروی جدید طی سالجاری گفت: در سالجاری از ۶۱۴ مجوز در گروه پرستاری تعداد ۵۳۰ نفر جذب و استخدام شده‌اند و برای بیمارستان‌های جدید در سال آینده جذب نیرو انجام خواهد شد.

توسعه ورزش و سلامتی از اولویت‌های اصلی دانشگاه است

معاون امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه فضای فرهنگی دانشگاه فضای مطلوبی است و سعی می‌کنیم به دور از سیاست زدگی تشکل‌ها و کانون‌ها فعالیت کنند افزود: در حال حاضر به تمام دانشجویان متقاضی، خوابگاه اختصاص داده شده است.

دکترسید جلیل موسوی با بیان اینکه ورزش همگانی و توسعه ورزش برای اساتید، کارکنان و دانشجویان از اهداف اصلی این معاونت در حوزه ورزش و سلامتی است گفت: دانشگاه علوم پزشکی دارای چهار مجتمع فرهنگی ورزشی بوده و تمامی خوابگاه‌ها مجهز به سالن و امکانات ورزشی هستند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز در این نشست در خصوص بیماری آنفلوآنزا گفت: آنفلوآنزا یک بیماری فصلی است و امسال هیچگونه افزایش موارد بیماری بصورت غیر متعارف وجود ندارد و در مجموع مشکل حاد بصورت اپیدمی و همه گیری در استان وجود ندارد.

رسول انتظار مهدی با بیان موفقیت‌های تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت گفت: اجرای بر نامه‌های بهداشتی در حاشیه شهرها موجب ارتقای سلامت در این مناطق خواهد شد که در حال حاضر در شش شهرستان با اعتبار ۲۰۰ میلیاردریال و پوشش ۴۵۰ هزار نفر شروع شده و در ارومیه در سه مرکز این طرح انجام می‌گیرد.