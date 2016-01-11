الگوی مصرف آب در کشاورزی نیازمند تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری، عصر دوشنبه، در نشست با کارشناسان حوزه آب، با تاکید بر این که برای کاهش اثرات سوء کمبود آب را در کشور و استان گلستان نیازمند تدبیر هستیم، اظهار کرد: استفاده از آب های غیر متعارف و پساب‌ها برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز، اصلاح الگوی کشت فضای سبز از پر آب طلب به کم آب طلب، کنترل برداشت ها و کاهش آن‌ها تا سقف ۷۵ درصد آب تجدیدپذیر برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و بهبود آبخوان ها طی یک دوره بیست ساله، فرهنگ سازی و آگاهی رسانی به مردم در زمینه حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و لزوم مصرف بهینه از آن و کاهش مصرف سرانه آب در حد استاندارد جهانی از جمله راهکارهای مدیریت منابع آب است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در ادامه بر اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق اجرای عملیات به زراعی تاکید کرد و گفت: اصلاح الگوی کشت مناسب و سازگار با اقلیم در مناطق مختلف و اجرای پروژه های آبخیزداری برای بهبود وضعیت فعلی آب ضروری است.

وی افزود: پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی برای تغذیه آبخوان های کشور به منظور پیشگیری از افت بیشتر سطح آب و جبران کسری حجم مخزن آن ها می تواند در کاهش اثرات منفی بحران آب در کشور و استان ما موثر باشد.

نظری تصریح کرد: حمایت از ایجاد تشکل های آب بران و مشارکت بهره برداران و ذی نفعان در حفاظت کمی و کیفی از منابع آب، واگذاری امور تصدی گری به بهره برداران، تلاش برای جلب همکاری و استفاده از تجربیات جهانی برای رفع مشکل کم آبی ،اصلاح تعرفه ها و واقعی کردن بهای آب مصرفی از راهکارهای مدیریت منابع کشور است.

وی دیگر راهکاری این بخش را پیشگیری از گسترش کم آبی از طریق کنترل میزان بهره برداری از منابع آب، جلوگیری از حفر و بهره برداری چاه های غیر مجاز، حفظ و حراست از حریم بستر رودخانه ها با وضع مقررات سخت گیرانه برشمرد.