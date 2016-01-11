عملیات نقشه برداری از بزرگ ترین بازار مسقف جهان در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، صادق نجفی در همین خصوص افزود: برنامه ریزی برای مدیریت شهری و فراهم سازی زیرساخت های گردشگری در تبریز نیازمند نقشه برداری از این بازار تاریخی است.

وی گفت: شهرداری تبریز با وجود اینکه مسئولیت رسمی در حفظ و نگهداری از این بازار ندارد همواره در برنامه ریزی های لازم برای توسعه زیرساخت های تاریخی و ایمنی، به این بازار توجه داشته است.

وی انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری اسلامی در سال ۲۰۱۸ را نقطه عطفی در تاریخ تبریز دانست و افزود: با رفع برخی مشکلات دراطراف و داخل بازار تبریز می توان این مکان را برای بازدید گردشگرها آماده کرد.

نجفی گفت: موضوع تبریز ۲۰۱۸ تنها یک هدف نیست بلکه فرصتی است که می تواند به تحقق اهداف کلان شهر تبریز منجر شود.

شهردار تبریز افزود: درهمین مدت کوتاه که از اعلان جایگاه بین المللی تبریز در حوزه گردشگری می گذرد، مشارکت های شهروندان برای توسعه زیرساخت های گردشگری افزایش یافته است.

گفتنی است بازار تبریز به عنوان بزرگ ترین بازار مسقف تاریخی جهان در یونسکو ثبت شده است و در بخش گردشگری، یکی از مهم ترین جاذبه های تبریز به شمار می رود.