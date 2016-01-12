به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی گراشی صبح سهشنبه در نشست اعضای کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر با امام جمعه دیلم اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بالایی در برگزاری مراسمات و برنامههای مذهبی است.
وی به جایگاه ویژه مراسمات عزاداری و مداحی استان بوشهر در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: سبکهای مداحی در استان بوشهر دارای ویژگیهای خاصی است که در سطح کشور شناخته شده است.
رئیس کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر اضافه کرد: توسعه برنامههای آموزشی برای مداحان را در دستور کار داریم و در این راستا دورههای مختلفی برگزار میشود.
گراشی در ادامه از برنامهریزی برای تقویت بنیه علمی مداحان استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: سازماندهی و ساماندهی مداحان یکی از مهمترین برنامههای کانون مداحان و شعرای آئینی است.
تشکیل کانون مداحان در شهرستانهای بوشهر
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: تشکلهای دینی استان بوشهر از جمله هیئتهای مذهبی و کانون مداحان از تشکلهای پیشتاز در کشور هستند.
حجتالاسلام سیدعلی پناه محودینیا با اشاره به توسعه برنامههای کانون مداحان، اضافه کرد: این تشکل میان تخصصی در تمام شهرستانهای استان شکل گرفته و در حال فعالیت است.
وی بر لزوم هوشیاری تشکلهای میان تخصصی نسبت به تهدیدات فضای مجازی تاکید کرد و افزود: اینترنت ابزاری مناسب برای توسعه افکار و اندیشهها است، به شرط آنکه در راه صحیح استفاده شود و تشکلهای تاثیرگذار میتوانند آرمانها و ارزشهای انقلاب را به نسل جوان و نوجوان و خانواده ها منتقل کنند.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: یکی از برنامههای مهمی که در دستور کار است، سازماندهی ذاکران و مداحان اهل بیت از طریق کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر است.
لزوم توجه مداحان به مقاتل معتبر و آشنایی با تاریخ اسلام
امام جمعه دیلم نیز در این نشست از مداحان به عنوان یک قشر تاثیرگذار در جامعه یاد کرد و گفت: مداحان در برگزاری مراسمات مختلف فعالیت میکنند و در ترویج فرهنگ حسینی نقشی بسیار مهم و اساسی دارند.
حجتالاسلام حسینی بوشهری ادامه داد: ذاکران و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت باید به مقاتل معتبر مراجعه کنند و همچنین با تاریخ اسلام و زندگانی ائمه طاهرین (س) آشنا شوند.
وی با اشاره به اینکه مداحی یک شغل و حرفه نیست، اضافه کرد: مداحی یک هنر است که باید به بهترین نحو از این هنر در راستای زنده نگه داشتن اسلام ناب محمدی (ص) و تقویت ارزشهای اسلامی استفاده کرد.
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