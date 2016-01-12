واکنش گواردیولا به انتخاب مسی و انریکه

خبرگزاری ایسنا به نقل از رویترز نوشت: در مراسم انتخاب بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۱۵، مسی با پشت سرگذاشتن کریستیانو رونالدو و نیمار، برای پنجمین بار توانست توپ طلا را به دست آورد و به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شود. همچنین لوییس انریکه، سرمربی آبی‌اناری‌ها هم موفق شد به عنوان بهترین مربی سال انتخاب شود.



پپ گواردیولا که پیشینه مربیگری در بارسلونا را دارد و پرافتخارترین مربی تاریخ این باشگاه اسپانیایی به شمار می آید، در مورد این انتخاب‌ها اظهار کرد: هم مسی و هم انریکه، شایسته انتخاب به عنوان بهترین ها بودند. بارسلونا سال رویایی را پشت سر گذاشت و مسی نشان داد همچنان بهترین است. انریکه هم به عنوان سرمربی بارسلونا، عملکرد درخشانی از خود نشان داد. او رابطه خوبی با ستاره های بزرگ بارسلونا داشت و تفکراتش در تیم جواب داد. او هم شایسته انتخاب به عنوان بهترین مربی سال بود.



گواردیولا در پایان فصل از بایرن مونیخ جدا خواهد شد اما هنوز مقصد بعدی او مشخص نیست. او درباره این سوال که بعد از بایرن راهی چه تیمی خواهد شد نیز گفت: پیشتر اعلام کرد به لیگ انگلیس می‌روم اما باید تاکید کنم احتمال‌های دیگری هم وجود دارد و شاید به جای دیگری رفتم.



سرمربی بایرن درباره این سوال که آیا قصد مربیگری در تیم ملی برزیل را دارد نیز عنوان کرد: در چهار سال اخیر همه از این موضوع سخن به میان می آورند. کارلوس دونگا سرمربی برزیل است و او مربی بزرگی به شمار می آید. دونگا یکی از بهترین هافبک های جهان در زمان خودش بود و شایستگی نشستن روی نیمکت برزیل را دارد.