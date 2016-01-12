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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۰

شاخص کل بورس امروز ۵۱ واحد رشد کرد

شاخص کل بورس امروز ۵۱ واحد رشد کرد

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز بازار سرمایه رشد ۵۱ واحدی را به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز تالار شیشه ای تعداد ۱۳۶۹ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان در ۸۰ هزار نوبت دادوستد شد.

شاخص کل بورس با رشد ۵۱ واحدی در ارتفاع ۶۲ هزار و ۸۴۰ واحد قرار گرفت.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم امروز مثبت بودند و شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) ۱۹ واحد، کل(هموزن) ۲۸ واحد، قیمت(هموزن) ۲۳ واحد، آزادشناور ۲۶۱ واحد، بازار اول ۵۱ واحد و شاخص بازار دوم ۲۴ واحد رشد کردند.

در بازارهای فرابورس ایران نیز با جابه‌جایی ۱۷۴ میلیون ورقه به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان در ۲۰ هزار نوبت، آیفکس ۳.۹ واحد رشد کرد و در کانال ۷۰۴ واحد قرار گرفت.

کد مطلب 3023267

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