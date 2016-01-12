به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری سنندج به ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه این سازمان پرداخت و گفت: امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار است و جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست و آلوده نشدن آبهای زیرزمینی از نتایج مدیریت صحیح و جامع پسماندها است.

سیروان غفوری عنوان کرد: در مجتمع دفن و پردازش کارخانه بازیافت اقدام لازم در خصوص جداسازی پسماندهای شهری و تولید کمپوست (کود آلی) صورت می گیرد.

وی بیان کرد: روزانه ۳۵۰ تن زباله از سطح شهر جمع آوری می شود که بیش از ۷۵ درصد از زایدات تولیدات شهر را مواد آلی و پسماندهای مواد غذایی تشکیل می دهد .

وی افزود: کاهش شیرابه و عدم تولید گازهای گلخانه ای، کاهش میزان مواد دفنی و افزایش طول عمر مراکز دفن، جلوگیری از دفن مواد با ارزش، بهبودی هوای منطقه و حفظ سلامتی افراد ساکن در محیط اطراف و در نهایت حفظ بهداشت محیط از اولویتهای مهم این سازمان در جمع آوری و بازیافت زباله است.

غفوری همچنین به راه اندازی واحد HSE در راستای اهداف سازمان از جمله حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت شهروندان و با هدف نهادینه کردن استانداردهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست و اجرایی کردن دستورالعمل اجرای ماده ۵ قانون مدیریت پسماند اشاره کرد.

وی از فنس کشی محل دفن پسماندهای شهری خبر داد و گفت : اطفای حریق در این محدوده، تمهیدات لازم برای اجرای طرح تفکیک از مبدا در سه نقطه از سطح شهر سنندج، جمع آوری کتب مقدس و ادعیه و صحافی مجدد آنها جهت اهدا به مدارس و مساجد و تکایا در ایستگاه ثابت طرح تفکیک کاغذ و مقوا از مبدا از دیگر اقدامات سازمان بازیافت است.

وی پذیرش پسماندهای روستایی با شعاع ۲۰ کیلومتری از شهر سنندج در راستای اهداف زیست محیطی، هماهنگی و انجام تمهیدات جهت انتقال شیرابه محل دفن به تصفیه خانه فاضلاب و جلوگیری از ورود شیرابه به رودخانه قشلاق را دیگر فعالیتهای سازمان در نه ماهه اول برشمرد.

وی با اشاره به اینکه در زمینه فرهنگی نیز سازمان فعالیتهایی داشته بیان کرد: رویکرد مناسب در جهت ترویج فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست در ایام سال نو، توزیع بسته های فرهنگی و نایلون جمع آوری زباله جهت بازگردندان زباله ها به شهر در روز طبیعت و انجام تبلیغات محیطی در رابطه با بهداشت محیط، پسماند و محیط زیست در راستای تبیین مفاهیم مدیریت پسماند و فرهنگ سازی در جامعه از این دست است.

غفوری افزود: در حوزه خاک و نخاله اقداماتی نظیر راه اندازی سایت خاک و نخاله باند حاشیه ای فرودگاه سنندج، انجام مطالعات محیطی و تهیه نقشه توپوگرافی و هوایی و همچنین اخذ مجوز ایجاد سایتهای جدید تخلیه خاک و نخاله، بهسازی و نصب تابلوها و علائم هشداری و خبری و پاکسازی و بهسازی حاشیه جاده های مبادی ورودی و خروجی شهر صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم در راستای دست یابی به اهداف کلان سازمان اقدامات لازم در خصوص تامین محیط زیست سالم و پاک، ایجاد زیر ساخت‌های مناسب و تامین امکانات و ماشین آلات تخصصی مرتبط جهت تحقق اهداف اساسنامه، مدیریت، نظارت و فرآوری و بازیافت و پردازش زباله تولیدی جهت تبدیل تهدید زباله به فرصت اشتغال و تولید ثروت را صورت دهیم.