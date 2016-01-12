بوشهر قطب موسیقی فولکلور و نواحی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی ظهر سهشنبه در دیدار با استاندار بوشهر از این استان به عنوان یکی از قطبهای هنری در کشور یاد کرد و اظهار داشت: بوشهر قطب موسیقی کشور در زمینه موسیقی فولکلور و نواحی محسوب میشود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای هنر موسیقی در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: این ظرفیت باعث شده است تا شاهد رونق و مطرح شدن موسیقی نواحی ایران در دنیا به عنوان یک موسیقی منحصربهفرد و مردمی باشیم.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر لزوم همکاری با هنرمندان و ایجاد انگیزه در بین آنها، بیان کرد: مسئولان با هنرمندان دیدارهایی را داشته باشند و با حمایت خود در آنها ایجاد انگیزه کنند که این موضوع باعث افزایش تولید آثار فاخر میشود.
وی اضافه کرد: در حوزه هنرهای تجسمی نیز استعدادهای بسیار زیادی در این استان وجود دارد و با حمایت بیشتر شاهد کسب مقامات برتر کشور توسط این هنرمندان خواهیم بود.
مرادخانی از هنرمندان به عنوان سرمایههای اجتماعی یاد کرد و ادامه داد: با استفاده از این سرمایهها و ظرفیتها و حمایت از آنها میتوان احساس نیاز به آثار هنری در میان افراد جامعه را تقویت کرد.
وی تاکید کرد: باید با همکاری همه جانبه بستر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در زمینه فعالیتهای فرهنگی و هنری در بوشهر فراهم شود.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش های فرهنگی و هنری در قالب ایجاد گالری های ویژه فروش آثار هنری هنرمندان استان شد و افزود: باید فضاهای مورد نیاز برای تولید اثر هنری توسط هنرمندان و زمینه توسعه فعالیت های اجتماعی را گسترش داد.
وی با بیان اینکه هنرمندان استان بوشهر سابقه درخشانی در زمینه تولید آثار هنری دارند، اضافه کرد: مسئولان نیز از هنرمندان بوشهر در شرایط حساس حمایت و دفاع کرده و در کنار آنها بودهاند.
مرادخانی با اشاره به برگزاری افتتاحیه سیوچهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بوشهر، بیان کرد: این جشنواره از امروز تا ۲۵ دیماه در بوشهر برگزار میشود.
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