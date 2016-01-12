ترافیک سنگین در آزادراه کرج -تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی در استان تهران نشان می‌دهد محور حسن آباد - تهران (جاده قديم قم)، شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) و تهران - پاکدشت و در استان مازندران هم ساري - قائمشهر با ترافیک نیمه سنگین مواجه است.

در استان البرز محور آزادراه کرج - قزوين (ترمينال کلانتري)، آزادراه تهران - کرج کيلومتر۲۵، آزادراه کرج - تهران کيلومتر۲۵ و آزادراه تهران - کرج پل کلاک با ترافیک نیمه سنگین و آزادراه کرج - تهران پل کلاک با ترافیک سنگین روبرو است.

براساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌های هوشمند تردد شمار بر‌خط‌ ‌در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به‌ روال عادی ‌جریان دارد.

کل تردد ثبت‌ شده‌ در شبانه‌روز گذشته‌‌ براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۴۴ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۹ درصد افزایش ‌نشان می‌دهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۲۰ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۶ الی ۱۷ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صبح صورت پذیرفته که هموطنان‌ با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

پرترددترین جاده‌های کشور

‌آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، ‌‌‌ آزادراه کرج-قزوین، آزادراه ‌قزوین-کرج، ‌ ‌آزادراه‌ ‌‌‌تهران-قم، ‌‌آزادراه ‌قم-تهران، آزادراه ساوه-‌تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران‌ و تهران-پاکدشت، ‌محور‌های ‌تهران-شهریار‌ و شهریار-تهران، محور تبریز-ایلخچی، جاده قرچک-ری و ری-قرچک ‌در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی‌

محور پونل - خلخال واقع در استان‌های گیلان و اردبیل به دلیل بارش شدید برف و کولاک تا اطلاع بعدی‌ مسدود است.

محور شمشک - دیزین واقع در استان‌های البرز و تهران‌‌ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش برف و باران و احتمال ریزش کوه‌ مسدود‌ است.

‌محور سروآباد - پاوه ‌واقع در استان کردستان‌ از ساعت ۲۲ مورخ ۷ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران‌ ریزش کوه و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

محور گنجنامه-تویسرکان ‌واقع در استان همدان‌ از مورخ ۲۰ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی‌ با توجه به شرایط جوی و صعب العبور بودن مسیر مسدود اعلام می‌شود. ‌

محور سی سخت - بیده‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۲۵ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی ‌با توجه به کوهستانی و برفگیر بودن مسیر و نبود ایمنی کافی ‌مسدود ‌است.

‌محور بوکان - مهاباد‌ واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۱۱ دی ۹۴ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید برف و کولاک‌ مسدود ‌است. ‌

‌محور فریدونشهر - پشتکوه‌ واقع در استان اصفهان‌ از مورخ ۱۹ دی ۹۴ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید برف و کولاک‌ مسدود ‌است.

رانندگانی که قصد تردد در محورهای سردسیر و کوهستانی دارند، حتماً تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و قبل از سفر، از وضعیت جوی جاده‌ها از طریق مرکز مدیریت راه‌ها، آگاه شوند.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه‌

در محور کرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استان کرمان به‌ دلیل مداخله با ترافیک شهری‌ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملان فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت معرفی می‌‌شود؛ تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.

محور ایلام – صالح آباد‌ واقع در استان ایلام روز‌های ۲۰ و ۲۳ دی‌ماه ۹۴ از ساعت ۱۳ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات انفجار و تخلیه مصالح حاصل از انفجار ‌حدفاصل کیلومتر ۰۰۰‌+۱ تا ۵۰۰+۹ ‌مسدود بوده و تردد از محور قدیم ایلام – صالح آباد انجام می‌شود.

آزادراه‌های تهران ـ کرج ـ قزوین و بالعکس (باند شمالی و جنوبی محدوده پل فردیس) ‌ مقطع واقع در استان البرز‌ از روز ۲۰ دی‌ماه تا ۲۹ دی ۹۴ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته‌ از ساعت ۲۳:۳۰ الی ۴ بامداد به دلیل اجرای عملیات تعریض پل فردیس، با انسداد باند شمالی و هدایت بارترافیکی به بلوار شهیدچمران کرج و‌ انسداد باند جنوبی و هدایت آن به میدان شهید سلطانی و جاده مخصوص، مواجه است.

در آزادراه تهران ـ قم و بالعکس تا پایان سال ۹۴ تردد هرگونه وانت بار‌‌ حدفاصل پل شهید کاظمی (آزادگان) تا خروجی حسن‌آباد و بالعکس ممنوع است؛ تردد از محورهای قدیم تهران-قم و احمدآباد مستوفی انجام می‌شود.

محور هراز‌ واقع در استان‌های مازندران و تهران از روز ۱۹ دی لغایت ۲۸ بهمن ۹۴ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته غیر از ایام تعطیلات رسمی، از ساعت ۲۰ الی ۵ بامداد به دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی و احداث ۲ دستگاه پل قوسی، محدوده شنگلده تا گزنک (حدفاصل کیلومتر ۷۳ تا۲۰۰+۷۶ ) مسدود و تردد از محورهای فیروزکوه و کندوان انجام می‌شود.

بزرگراه کرج – هشتگرد - آبیک واقع در استان البرز ‌‌از ۱۹ دی لغایت ۲۰ اسفند ماه ۹۴ به صورت ۲۴ ساعته به‌ دلیل ادامه اجرای عملیات احداث تقاطع غیر همسطح قطعه سوم محور اشتهارد – نظرآباد با بزرگراه کرج - هشتگرد - آبیک‌ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از رمپ های شمالی و جنوبی به عنوان مسیر انحرافی و کنارگذر انجام می‌شود.

آزادراه تهران ـ کرج (باند شمالی و جنوبی) ‌ مقطع واقع در استان تهران‌ از مورخ ۱۲ دی‌ لغایت ۱۲ اسفند ۹۴، روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته ‌از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و روز چهارشنبه از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل تیر ۱۴۲ تا تیر ۲۰۰ در باند شمالی و حد فاصل تیر ۵ تا تیر ۳۵ در باند جنوبی‌ تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.