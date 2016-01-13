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۲۳ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰

معاون وزیر راه و شهرسازی:

۱۵۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در کشور احداث می‌شود

۱۵۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در کشور احداث می‌شود

بوشهر - معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه‌ و شهرسازی گفت: در برنامه ششم توسعه یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آزادراه جدید با اعتبار ۱۹ هزار میلیارد تومان در کشور احداث می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر امینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: توسعه راه‌ها یکی از برنامه‌های مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد و شاهد اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و متنوعی در سطح کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: توسعه خطوط ریلی در کشور یکی از اولویت‌ها است و طرح‌های مختلفی در کشور در حال اجرا داریم که با اعتبار ۵۳۰ هزار میلیارد ریال تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: طرح‌های حمل و نقل بندری در کشور دارای پیشرفت ۲۰ تا ۹۰ درصدی هستند و با اعتبار ۱۳۱ میلیارد ریال تکمیل خواهند شد.

افتتاح ۲۰۰۰ کیلومتر راه در دهه فجر

وی در ادامه از افتتاح و بهره‌برداری از دو هزار کیلومتر پروژه راهسازی در سطح کشور در دهه فجر امسال خبر داد و بیان کرد: سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌ها هزینه و سرمایه‌گذاری شده است.

امینی توسعه آزادراه‌ها در سطح کشور را گامی مهم در بهبود وضعیت حمل و نقل و تردد در سطح کشور دانست و افزود: با توسعه آزادراه‌ها شاهد ترددهای ایمن‌تر و کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه در سطح کشور در حال بهره‌برداری است و تفاهم‌نامه ساخت یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آزادراه جدید نیز امضا شده است.

افزایش آزادراه‌ها در کشور به ۴ هزار کیلومتر

وی با اشاره به این آزادراه‌های جدید در برنامه ششم توسعه اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: طول آزادراه‌ها در سطح کشور تا پایان برنامه ششم توسعه به چهار هزار کیلومتر افزایش می‌یابد.

امینی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد هزینه ساخت آزادراه‌ها از سوی بخش خصوصی و ۳۰ درصد از سوی دولت تامین می‌شود، بیان کرد: ۱۹ هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آزاد راه سرمایه‌گذاری می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: در سطح کشور ۴۹ هزار کیلومتر آزاد راه، راه‌آهن و بزرگراه در حال ساخت است که ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این طرح‌های راهسازی نیاز است.

کد مطلب 3023877

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