به گزارش خبرگزراری مهر، دکتر جلال نژاد جواد مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت در مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی « شکست عاطفی در دوره دانشجویی » گفت: در همه کشورهای جهان توجه به امر سلامت روان مردم جامعه یکی از مهمترین امور مسؤولان تلقی می‌شود.

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت تأمین سلامت روحی دانشجویان در دوران دانشجویی، گفت: دانشجو اگر در کنار سلامت جسمی، سلامت روحی و روانی و اجتمایی نداشته باشد، خروجی نظام آموزشی، دانشجوی توانمند، متفکر، خلاق و متفکرنبوده و قطعاً نظام آموزشی نیز از این منظر آسیب خواهد دید.

نژاد جواد دوران کنونی دانشجویی را یکی از مخاطره‌آمیزترین زمان‌های زندگی جوانان نامید و تصریح کرد: جوان امروز با انبوهی از مشکلات روحی وارد دانشگاه شده و در این دوران با مشکلات روحی فزاینده‌ای روبرو است و در بسیاری از مواقع مهارت‌های لازم را برای مقابله با این بحران‌های روحی و روانی را آموزش ندیده است.

وی خطاب به مسؤولان دفاتر مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تصریح کرد: شما یکی از مهمترین و ارزشمندترین فعالیت‌ها و مسؤولیت‌ها را در دانشگاه‌ها عهده‌دار هستید چراکه با روح و روان انسان‌ها سروکار دارید و نحوه عملکرد شما به طور مستقیم در زندگی جوانان و دانشجویان اثر دارد.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت مهمترین و اصلی‌ترین راه ‌برون رفت از مخاطرات روانی دوران دانشجویی و جوانی را توکل به خداوند متعال دانست و خاطر نشان کرد: توجه به مبدا هستی، تفکر در رموز آفرینش و ارتباط مستقیم قلبی با خداوند متعال، آلام بخش بسیاری از مشکلات روحی همه مردم خصوصاً دانشجویان و نسل جوان است.

نژاد جواد با تأکید بر ضرورت ایجاد شورای راهبری سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی کشور، گفت: شورای عالی سیاستگذاری سلامت روان با عضویت افراد متخصصی و صاحب نظر در این عرصه در وزارت بهداشت مستقر است و در این شورا سیاست‌های اصلی وزارت بهداشت در حوزه مشاوره و سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی تدوین می‌شوند.

وی افزود: در کمیته برنامه ریزی راهبری سلامت روان دانشجویان ذیل شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه مناطق ۱۰گانه نیز باید شما مسؤولان دفاتر مشاوره دانشجویی دانشگاه‌ها حضور داشته و ضمن طرح مشکلات و موانع پیش روی خود، راه‌کارهای علمی و عملیاتی برون رفت از مشکلات را بررسی کنید.