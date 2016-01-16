اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه‌ پوستر جشنواره‌ تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی راه‌یافته‌گان به بخش نهایی مسابقه‌ پوستر سی‌وچهارمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر از سوی دبیر این بخش اعلام شد.

هیات‌ داوران این دوره متشکل از رنه وانر از سوییس، قباد شیوا، کامبیز درم‌بخش، کاری پیپو از فنلاند، گیته کت ازدانمارک، الکساندر فالدین ازروسیه، ساعد مشکی، فلیکس اشتودینکا از سوییس، پارسوا باشی، امیر اسمی، محسن ولیحی، امیرعلی قاسمی و مهدی پاکدل تمامی آثار رسیده به بخش مسابقه‌ پوستر سی‌وچهارمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر را مورد ارزیابی قرار دادند.

۵۵ اثر از ۳۲ طراح در بخش «پوسترهای تئاتر» و ۱۰ اثر از ۷ طراح در بخش «پوستر رویدادهای مرتبط با تئاتر «به‌‌عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

امیر رجبی با ۶ اثر، محمد افشار با ۵ اثر، سعید رضوانی و میثم نامدار با ۴ اثر، مازیار تهرانی با ۳ اثر، صالح تسبیحی، سیامک توده‌فلاح، مهدی دوایی، محمدصادق زرجویان، پرناز کریمی، آرمان کوچکی با ۲ اثر، جواد آتشباری، شکوه احمدی، مهدی اسدی‌تبار، فریده براتی، ایلیا تهمتنی، محسن جعفری، میثم خاوری، یونس دهقانی، عابد زارعی، مسعود زمانی، فهمیه صافی، کارنگ طیاری، مهدی فاتحی، کامیار قلمی، کمال کچوییان، حسین گل‌پرور، طرلان لطفی‌زاده، ندا محمدی، فرید نظری، احسان نقابت و امیرحسن نوری با یک اثر در بخش «پوسترهای تئاتر» حضور خواهند داشت.

همچنین مازیار تهرانی، سعید رضوانی و فرشته عابدی هریک با ۲ اثر و محمد افشار، رسول حق‌جو، مهدی رایگانی و آرمان کوچکی هرکدام با یک اثر در بخش «پوستر رویدادهای مرتبط با تئاتر» در جشنواره حضور دارند.

مراسم افتتاحیه‌ نمایشگاه برگزیدگان بخش پوستر سی‌وچهارمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر (تماشا)، روز چهارشنبه ۳۰ دی‌ماه ۹۴ در عمارت مسعودیه برگزار می شود. این نمایشگاه از اول تا دوازدهم بهمن‌ماه برای عموم علاقه‌مندان دایر خواهد بود.