محمد حاج رسولی ها در گفتگو با مهر درباره کاهش اعتبارات سدسازی ها در سال آینده و افزایش ۱۴ برابری اعتبارات به منظور نجات ذخایر زیرزمینی آب کشور گفت: در قالب برنامه ریزی های صورت گرفته در سال آینده، هیچگونه برنامه ای برای ساخت سد جدید در دست نیست.

مشاور وزیر نیرو درباره کلنگ زنی سد سرنی که هفته گذشته در میناب انجام شد نیز اظهارداشت: این سد جدید محسوب نمی شود و برنامه آن از قبل بوده و دارای ردیف بودجه است.

حاج رسولی ها خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۹۵ کشور هیچ سد جدیدی پیش بینی نشده و اگر هم کاری صورت می گیرد از ردیف های اعتباری گذشته است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: تا پایان سال جاری نیز ۱۱ سد جدید تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید که البته تاکنون و در ماه های گذشته ۸ سد بهره برداری شده و ۳ سد دیگر نیز تا پایان سال تکمیل و افتتاح می شود.

گفتنی است، حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز پیش از این گفته بود در برنامه سدسازی ها که از سال های گذشته در دست انجام بوده، بازنگری های اساسی صورت گرفته است. در یک مورد وزیر نیرو اعلام کرده در حوضه دریاچه ارومیه ساخت برخی سدها متوقف شده است.

کوتاه شدن ارتفاع سدها، توقف مطالعات و یا اجرای پروژه ها، تغییر پیش بینی حجم مخزن و اقداماتی از این دست؛ از برنامه هایی بوده که در جریان بازنگری سدها انجام شده است.