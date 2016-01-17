احتمال عرضه گازوئیل ۷۲۰ تومانی در سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است که از محل افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل، یکهزار و ۱۵۴ میلیارد تومان درآمد جدید کسب کند.

بر این اساس در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی با افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل، بهای نیمه یارانه ای این فرآورده نفتی از لیتری ۳۰۰ تومان به ۳۶۰ تومان و قیمت گازوئیل آزاد از لیتری ۶۰۰ به ۷۲۰ تومان افزایش می یابد.

این در حالی است که خرداد ماه سال جاری به دنبال اجرای طرح آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، بهای هر لیتر گازوییل از لیتری به ۲۵۰ به ۳۰۰ تومان و قیمت گازوئیل آزاد به لیتری ۶۰۰ تومان افزایش یافته بود.

سید ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پس از افزایش قیمت گازوئیل در خرداد ماه سال جاری، گفته بود: سهمیه بندی گازوئیل با وجود افزایش قیمت ادامه می یابد و حذف نشده است.

به گفته این مقام مسئول بر اساس مصوبه هیات دولت، محدودیتی برای فروش گازوئیل با قیمت آزاد به صورت کارتی وجود ندارد.