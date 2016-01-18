به گزارش خبرنگار مهر، مهندس سیدابراهیم رئیسیون صبح دوشنبه در نشست خبری که در آستانه برگزاری همایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت برگزار شد، اظهار داشت: شاخص تخت بیمارستانی در کشور در حال حاضر به ازای هر هزار نفر ۱.۷ تخت است، در حالیکه این شاخص در دنیا از ۳ تا ۸ تخت بیمارستانی متغیر است.

به گفته وی، در کشورهای توسعه‌یافته به ازای هر هزار نفر جمعیت ۵ تخت بیمارستانی وجود دارد.

رئیسیون با اشاره به استراتژی وزارت بهداشت برای تامین تخت‌های بیمارستانی در کشور گفت: بر اساس برنامه ششم می‌بایست به ۲.۶ تخت به ازای هر هزارنفر جمعیت برسیم که با این شرایط نیازمند راه‌اندازی ۱۱۵ هزار تخت جدید بیمارستانی با احتساب جایگزینی تخت‌های فرسوده هستیم.

مشاور وزیر بهداشت با اعلام اینکه بیش از ۵۰ درصد بیمارستان‌های کشور فرسوده است، گفت: به ازای هر تخت بیمارستانی ۵۰۰ میلیون تومان هزینه محاسبه شده است. بر همین اساس بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای احداث و راه‌اندازی ۱۱۵ هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم.

وی با اعلام اینکه در شرایط موجود حداکثر ۷۰۰ میلیارد تومان ردیف اعتباری در این خصوص وجود دارد، گفت: بر همین اساس استفاده از بخش خصوصی یکی از راهبردهای وزارت بهداشت در تامین تخت‌های بیمارستانی است.

رئیسیون با تاکید بر اینکه غالب فعالیت‌های حوزه سلامت اقتصادی است، اظهار داشت: در کلانشهرهای کشور بر اساس اعمال تعرفه‌ها به نسبت قیمت تمام شده برای مشارکت بخش خصوصی تعریف شده است و در جایی که تعرفه دولتی می‌بایست از مردم دریافت شود، برای اینکه بخش خصوصی را ترغیب به مشارکت کنیم از طریق روش خرید خدمت و پرداخت مابه‌التفاوت آن اقدام خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه حجم سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت توسط بخش خصوصی تضمین می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر ۹۴ بسته سرمایه‌گذاری در قالب ۹۴ بیمارستان با ظرفیت‌های ۲۰۰، ۵۰۰ و هزار تخت‌خوابی به ارزش سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان تعریف شده است.

سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ۱۴ قطب درمان سرطان در کشور

رئیسیون همچنین از سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ۱۴ قطب درمان سرطان در کشور خبر داد و گفت: برای مراکز دیالیز نیز ۵۵ پروژه در قالب ۱۴ قطب به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان تعریف شده است. همچنین ۵۰ پروژه برای مراکز تصویربرداری پزشکی به ارزش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آماده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تاکنون چه میزان استقبال از سوی بخش خصوصی در حوزه سلامت صورت گرفته است، گفت: در بخش درمان سرطان هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. همچنین شرکت سامسونگ نیز برای احداث یکی از بیمارستان‌ها در تهران به ارزش هزار میلیارد تومان اعلام آمادگی کرده که ظرف یک ماه آینده قرارداد آن نهایی می‌شود.