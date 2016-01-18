به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال‌پور در دیدار با معاون وزیر اقتصاد آلمان گفت: آلمانی‌ها از زمان امضای برجام تا اجرای آن، هیات‌های بسیار منظم و با برنامه‌ای را به ایران اعزام کردند که البته از آلمان‌ها چیزی جز این انتظار نمی‌رود. در واقع، آلمان‌ها بسیار باحساب و کتاب به ایران وارد شده‌اند و البته اتاق مشترک ایران و آلمان نیز می‌تواند فرماندهی کار اقتصادی مشترک دو کشور را ساماندهی کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: جریان پساتحریم در ایران یک جریان خاص و چند بعدی است که اتاق بازرگانی در ورود و پذیرش هیات‌های تجاری تلاش دارد که به ابعاد مختلف آن توجه کند، این در حالی است که از دیروز ایران به شبکه جهانی متصل شده است و این یک موفقیت بزرگ برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود که می‌تواند روند تعامل خود با دنیا را گسترش داده و ارتباطات میان فعالان اقتصادی را ساماندهی کند.

وی تصریح کرد: البته گسترش تجارت ایران با دنیا تنها دستاورد دوران پس از تحریم نیست، بلکه باید به این نکته هم توجه داشت که ایران در یک منطقه خاص جغرافیایی واقع شده که علیرغم هزینه‌هایی که طی سال‌های گذشته در حوزه تحریم داده است، توانسته دستاوردهای مناسبی هم داشته باشد؛ به این معنا که مهمترین ویژگی منطقه کنونی که ایران در آن واقع شده، بازار ۴۰۰ میلیون نفری، ثروت‌های زمینی و خدادادی است و ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود که در آینده، وضعیت امنیتی و آرامش در بسیاری از کشورهای این منطقه حاکم نخواهد بود، اما در ایران این امنیت برقرار است و می‌تواند دروازه ورود بسیاری از کالاهای اروپایی به بازار منطقه باشد.

به گفته جلال‌پور، با توجه به وضعیتی که هم اکنون در منطقه حاکم است، آشوب و گرفتاری و مسائل زیست محیطی باید بیش از هر زمان دیگری در منطقه مورد توجه قرار گیرد، به این معنا که کشورهای منطقه، نیاز بالایی به تامین نیازهای حوزه سلامت دارند و بر اساس آماری که به دست آمده است، یک سوم از کل تولید و تجارت دارو را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع، منطقه آسه آن و اوراسیا و کشورهای عربی که اطراف ایران هستند، جمعیتی معادل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر دارند که نیازهای دارویی آنها باید رفع شود.

وی اظهار داشت: آینده روشنی را می‌توان برای شرکتهای تولیدی دارو و محصولات و تجهیزات پزشکی متصور بود، بنابراین وقتی هیات‌های اروپایی به ایران می‌آیند، یکی از محورهایی که مورد بحث و مذاکره قرار می‌گیرد، در حوزه دارو و سلامت و تجهیزات پزشکی است که در آینده از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است.

جلال‌پور ادامه داد: در سایر زمینه‌ها و حوزه‌های اقتصادی نیز می‌توان فعالیت‌های تجاری میان ایران و آلمان را گسترش داد و هم اکنون، زمان مناسبی برای این کار است که می‌تواند موقعیت خوبی را برای تجار دو کشور فراهم کند. البته در حوزه های زیست محیطی نیز بعد از اجلاس اخیر فرانسه، قرار بر این است که اقدامات مثمرثمری از سوی ایران صورت گیرد، که در این زمینه هم می‌توان همکاری‌های جدی را با آلمان آغاز کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه تا پایان سال ۹۴، دو هیات ایرانی یکی به سرپرستی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و همراهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دیگری به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به آلمان سفر خواهند کرد تا زمینه‌های همکاری میان دو کشور بیش از گذشته مساعد شود.

وی اظهار داشت: طی ماه‌های آتی صدراعظم آلمان به ایران سفر خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم قراردادهای همکاری مناسبی در این زمینه میان دو کشور داشته باشیم، البته هنوز این خبر به صورت رسمی منتشر نشده است اما منابع موثق خبر از این سفر می‌دهند.

جلال‌پور، به موضوع آموزش در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم که روابط آموزشی را گسترش دهیم، این در حالی است که هفته آینده نیز فعالان اقتصادی به همراه رئیس جمهوری اسلامی ایران، به ایتالیا و فرانسه سفر خواهند کرد و با فرانسه تفاهم‌نامه همکاری امضا خواهیم کرد که امیدواریم بتوانیم نظیر این تفاهم‌نامه آموزشی را با آلمان هم داشته باشیم.

وی خواستار برگزاری روز اقتصاد آلمان در ایران و روز اقتصادی ایران در آلمان شد و گفت: چنانچه سرعت عمل لازم داشته باشیم باید از این فرصت پیش آمده، نهایت همکاری را با آلمان داشته باشیم.

به گفته جلال پور، ایران به ۴۰ هزار تخت بیمارستانی نیاز دارد که هر کشوری که در این زمینه سرمایه گذاری کند، می تواند حداکثر ۴ ساله بازگشت سرمایه‌اش را شاهد باشد؛ البته ایران قصد دارد پالایشگاه پلاسمای خون بسازد که این کار می تواند با مشارکت آلمانی‌ها صورت گیرد؛ اما قرادادهای لازم نیز از سوی یک بانک ایرانی به امضا رسیده که قابلیت سرمایه پذیری را دارد.