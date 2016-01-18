به گزارش خبرنگار مهر، «بریگینه سیپریس» در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: حضور هیات آلمانی با ۴۰ شرکت سرمایه‌گذار و صاحب نام در ایران، آن هم یک روز بعد از اجرایی شدن برجام می‌تواند اتفاق مثبتی باشد، این در حالی است که ایران مجدد متصل به اقتصاد جهانی شده است و می‌تواند با سرعت خوبی، اقتصاد خود را شکوفا کند.

معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان افزود: ایران پتانسیل‌های بالقوه‌ای دارد که باید به خوبی از آن بهره گیرد، این نکته را هم البته باید توجه داشت که در آینده، نقش نفت در اقتصاد کشورها کمرنگ تر می‌شود می‌توان تکیه بیشتری بر انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار داشت، بنابراین ایران هم باید در این حوزه وارد سرمایه‌گذاری شده و خود را از اقتصاد نفتی خارج کند.

وی تصریح کرد: ایران می‌تواند به عنوان کشور هاب منطقه، جایگاه خوبی برای انتقال تکنولوژی میان کشورهای اروپایی و منطقه باشد و نقش خوبی در آینده اقتصادی منطقه ایفا کند، البته برای آلمان مهم است که در منطقه، آرامش و امنیت برقرار باشد اما به هرحال ایران می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار، تامین نیاز ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت منطقه را هم داشته باشد.

سیپریس با اشاره به درخواست ایران برای گسترش همکاری‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی، خواستار این شد که آمار دقیقی از میزان نیازهای ایران به آلمان ارایه دهد و ظرفیت خوبی را نیز برای حضور شرکت‌های آلمانی در این حوزه فراهم کند، ضمن اینکه آلمان‌ها پیشرفت‌های مناسبی را در حوزه تجهیزات و قطعات مورد نیاز قلب، پا و سایر قسمت‌های بدن داشته است و می‌تواند در انتقال تکنولوژی و این تجهیزات به ایران گام‌های موثری را بردارد.

وی گفت: آلمان در حوزه آموزش، تلاش‌های بسیار جدی و کاربردی انجام داده و البته مراحل آموزش در آلمان دو بخشی است که بخشی از آن به صورت تئوری و در مدارس و بخشی دیگر به صورت عملی در کارخانجات است. البته این موقعیت تنها از سوی شرکت‌های آلمانی که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند قابل انجام است و به طور قطع به این شیوه آموزش نمی‌توان میان ایران و آلمان تکیه کرد، چراکه کارخانجات خاصی این سرمایه‌گذاری را صورت داده‌اند.