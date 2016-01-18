برگزیدگان سوگواره عکس «جاذبه» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری سوگواره عکس «جاذبه» ویژه پیاده روی اربعین حسینی حدود ۲ هزار فریم عکس به دبیرخانه این سوگواره ارسال شد.

بعد از پالایش و انتخاب اولیه ۱۶۶۱ اثر ۲۴۵ عکس به مرحله داوری رسیدند که شامل ۹۷۸ عکس با دوربین از ۱۳۴ عکاس و ۶۸۳ عکس تلفن همراه از ۱۱۱ عکاس بودند.

هیأت داوران از بین ۹۷۸ عکس دوربین، ۴۸ اثر از ۲۷ عکاس و در بخش عکاسی تلفن همراه از بین ۶۸۳ عکس، ۲۴ اثر از ۱۷ عکاس را شایسته راهیابی به نمایشگاه دانست.

بیانیه هیأت داوران به این شرح است:

«در سایه عنایات الهی و لطف و توجه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت زینب(س) داوری سوگواره عکس جاذبه در تاریخ ۲۴ دی ماه در محل شبکه افق برگزار شد.

هیأت داوران آقایان یدالله عبدی، سعید فرجی، سید محسن سجادی، محسن زین العابدینی و سروش جوادیان با نظارت سید شهاب الدین واجدی دبیر سوگواره عکس جاذبه، در بخش عکاسی با دوربین ۴۸ عکس و در بخش عکاسی با تلفن همراه، ۲۴ عکس را شایسته راهیابی به نمایشگاه تشخیص داد. (در مجموع ۷۲ عکس)

هیأت داوران از بین ۴۸ عکس دوربین عکاسی سه عکس از آقایان سید یحیی طباطبایی، عبدالرحمن مجرد و علی تیموری را به عنوان برگزیدگان سوگواره انتخاب کرد، همچنین از بین ۲۴ عکس با تلفن همراه سه عکس از آقایان امیر عنایتی، سعید شیرخانی و محمد حسن صلواتی نیز بدون ترتیب به عنوان برگزیده انتخاب شدند.»

جایزه هر دو بخش به طور مساوی نیم سکه بهار آزادی به علاوه تندیس و لوح یادبود است.

اسامی راه‌یافتگان به نمایشگاه به ترتیب حروف الفبا: بخش عکاسی با دوربین

۱. امیر قیومی- لارستان (۴ اثر)

۲. بهزاد علیپور- همدان

۳. حامد عزیزی- تهران

۴. حمید ارونقی- اسلام شهر

۵. حمیدرضا علیرضایی- تهران

۶. روح الله توکلی- اصفهان

۷. زهرا عباسی- تهران

۸. سید جهاد هاشمی- ماهشهر

۹. سید ولی شجاعی لنگری- ساری (۳ اثر)

۱۰. سید یحیی طباطبایی- میبد (۳ اثر)

۱۱. صبیه خلج- قم

۱۲. عبدالرحمن مجرد- اردبیل (۲ اثر)

۱۳. عبدالله عباس تقی- تهران

۱۴. علی تیموری- مشهد (۳ اثر)

۱۵. علی دهقان- گرگان (۳ اثر)

۱۶. علیرضا خلیلی- نهبندان (۴ اثر)

۱۷. مجتبی رضوانی- تهران

۱۸. مجید آزاد- تهران (۲ اثر)

۱۹. مجید جعفرآبادی- تهران

۲۰. محمد آهنگر- اهواز (۲ اثر)

۲۱. محمد درویش زاده- تهران

۲۲. محمد حسن صلواتی- مشهد (۳ اثر)

۲۳. محمد فواد تقی زاده- تهران

۲۴. مرجان طائی- تهران (۳ اثر)

۲۵. مهرداد صدقی- بهبهان

۲۶. میثم اصغری- کلیبر

۲۷. نسیم نسیبی- تهران

راهیافتگان به نمایشگاه به ترتیب حروف الفبا: بخش عکاسی با تلفن همراه

۱. امیر عنایتی- تربت حیدریه (۳ اثر)

۲. پیمان رنجبر- سمیرم

۳. حسین حیدری- کرمانشاه

۴. سعید شیرخانی- تهران (۲ اثر)

۵. سعید صبری- خلیل آباد

۶. صبیه خلج- قم

۷. طاهره جعفری زاده- شوشتر

۸. علی اصغر پالهنگ- لامرد

۹. علی سهرابی- نهاوند

۱۰. فاطمه ادارکی- تهران

۱۱. فاطمه رستمی- تهران

۱۲. کامیار محب علی- کاشمر

۱۳. محمد حسن صلواتی- مشهد (۴ اثر)

۱۴. محمد عقیلی- مشهد (۲ اثر)

۱۵. مریم الیکایی- تهران

۱۶. مهدیه شهریاری- تهران

۱۷. میثم قاسمی- تهران