اقدمات فرهنگی و پیشگیری از مواد مخدر ویژه دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی نصیری ظهر دوشنبه در جلسه شورای مواد مخدر، بر امر پیشگیری از اعتیاد در جامعه تأکید کرد و افزود: باید اقدامات فرهنگی و پیشگیری در راستای مقابله و مبارزه با مواد مخدر ویژه دیده شود.

وی اظهار کرد: مبارزه با مواد مخدر اثرات مهمی در جامعه دارد که در برنامه اول، دوم و سوم توسعه به موضوع اعتیاد و مواد مخدر اشاره نشده بود اما در برنامه چهارم و پنجم توسعه به موضوع مواد مخدر پرداخته‌شده و برنامه ششم توسعه از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه ۲۵ درصد از معتادان موجود در جامعه باید کاهش پیدا کنند یعنی هرسال باید پنج درصد از تعداد معتادان جامعه کاهش یابد.

نصیری گفت: متأسفانه امروز دانشجویان و دانش آموزان برای رفع خستگی در امتحانات به سمت مواد نیروزا و مواد مخدر می‌روند که یک تهدید بزرگی برای جامعه است و باید در مراکز علمی و آموزشی اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: باید خانواده‌ها مواظب فرزندان خود باشند و همچنین جوانان آگاهی لازم را از مواد نیروزا که اعتیادآور هستند، داشته باشند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: مردم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌توانند نقش مؤثری را داشته باشند.

نصیری افزود: در استان زنجان ۴۰ سازمان مردم‌نهاد با محوریت مبارزه با مصرف مواد مخدر فعالیت می‌کنند که تا پایان سال ۵۰ سمن از حمایت‌های مالی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بهره خواهند برد.

وی ابراز کرد: بیشتر سرقت‌های خرد در استان زنجان را معتادین انجام می‌دهند.

نصیری بر نظارت جدی از کمپ‌ها تأکید کرد و افزود: توجه به این امر مهم باعث سالم‌سازی در کمپ‌ها می‌شود و معتادین راحت و آسان تر مواد را ترک می‌کنند.