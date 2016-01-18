تدوین مدل عملیاتی برای تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری در تشریح انتشار فراخوان «نظرسنجی تخصصی در رابطه با نظام تنظیم قیمت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور» اظهار داشت:پروژه «تدوین مدل عملیاتی برای تعیین تعرفه خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات»، با هدف تعیین استراتژی و خط مشی تنظیم تعرفه خدمات بخش ICT، تدوین تمامی دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها، مصوبات، فرایندها و روال‌های مرتبط با تنظیم تعرفه این بخش انجام می شود.

وی دستیابی به مدلی برای تعیین تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس تجارب داخلی و بین‌المللی با توجه به وضعیت رقابت در بازارهای خدمات را از دیگر اهداف این پروژه عنوان کرد.

عباسی شاهکوه، هدف از تنظیم تعرفه را صیانت از حقوق مصرف‌کننده و ارائه‌کنندگان خدمات، بهبود رقابت و رشد اقتصاد ملی عنوان کرد و ادامه داد: فراخوان نظرسنجی تخصصی درباره نظام تنظیم قیمت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل پرسشهائی در حوزه وضعیت کنونی تنظیم قیمت، موانع شکل‌گیری رقابت سالم، مهمترین عوامل موثر بر تعیین قیمت خدمات و ارزیابی سیاستهای صیانت از حقوق مصرف‌کننده است.

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری گفت: صاحبنظران و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانند با مطالعه محتوای سند ارائه شده درباره نظام تنظیم قیمت خدمات در این بخش، پاسخ پرسشها و نظرات خود را تا ۲۱ بهمن ماه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال کنند.