  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۹ دی ۱۳۹۴، ۹:۵۵

ساینس گزارش داد؛

حل معمای ستارگان قرمز رنگ کهکشان راه شیری

حل معمای ستارگان قرمز رنگ کهکشان راه شیری

ستاره شناسان آمریکایی بر این باور هستند که توده ستارگان غول پیکر قرمز رنگ در سرتاسر کهکشان راه شیری پخش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش بینی های انجام گرفته توسط منجمین آمریکایی، کهنسال ترین ستارگان هستی در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارند، در حالیکه محیط بیرونی کهکشان راه شیری مملو از اجسام جوانتر است.

در همین حال منجمین آمریکایی بر این باور هستند که توده ستارگان غول پیکر قرمز رنگ در سرتاسر کهکشان راه شیری پخش شده است.

این ستارگان غول پیکر قرمز رنگ، ستارگان درخشانی هستند که به پایان زندگی خود در حال نزدیک شدن اند و هر چه که بیشتر کهنسال باشند، از نور قرمز رنگ وسیعتر و بطور کلی از جرم کمتری برخوردار هستند، این در حالی است که جرم دقیق آنها قابل اندازه گیری نیست.

این محققین آمریکایی برای تشخیص جرم این ستارگان با استفاده از طیف نور متصاعد شده آنها و بانک اطلاعاتی ناسا موفق به تخمین جرم ستارگان غول پیکر قرمز رنگ شدند.

در همین حال منجمین آمریکایی موفق به تخمین جرم ۷۰ هزار ستاره غول پیکر قرمز رنگ در قطعه ای از کهکشان راه شیری شده اند.

کد مطلب 3028369
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها