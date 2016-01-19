حل معمای ستارگان قرمز رنگ کهکشان راه شیری

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش بینی های انجام گرفته توسط منجمین آمریکایی، کهنسال ترین ستارگان هستی در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارند، در حالیکه محیط بیرونی کهکشان راه شیری مملو از اجسام جوانتر است.

در همین حال منجمین آمریکایی بر این باور هستند که توده ستارگان غول پیکر قرمز رنگ در سرتاسر کهکشان راه شیری پخش شده است.

این ستارگان غول پیکر قرمز رنگ، ستارگان درخشانی هستند که به پایان زندگی خود در حال نزدیک شدن اند و هر چه که بیشتر کهنسال باشند، از نور قرمز رنگ وسیعتر و بطور کلی از جرم کمتری برخوردار هستند، این در حالی است که جرم دقیق آنها قابل اندازه گیری نیست.

این محققین آمریکایی برای تشخیص جرم این ستارگان با استفاده از طیف نور متصاعد شده آنها و بانک اطلاعاتی ناسا موفق به تخمین جرم ستارگان غول پیکر قرمز رنگ شدند.

در همین حال منجمین آمریکایی موفق به تخمین جرم ۷۰ هزار ستاره غول پیکر قرمز رنگ در قطعه ای از کهکشان راه شیری شده اند.