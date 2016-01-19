کلیات طرح «جرم سیاسی» تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز خانه ملت و پس از مدت ها انتظار، طرح جرم سیاسی در دستور کار قرار گرفت که پس از صحبت های طراحان، مخالفان و موافقان، کلیات این طرح به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن به پایان جلسه امروز یا جلسات هفته آینده موکول شد.

طرح جرم سیاسی در ۶ ماده و با هدف تعریف دقیق جرم سیاسی و تمایز آن از سایر جرایم مطرح در قانون مجازات اسلامی و نیز اعلام اقدامات حمایتی از مرتکبان جرایم سیاسی و با هدف اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی تدوین شده است.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح دلایل و ضرورت های بررسی این طرح توضیح داد: با توجه به اهمیت مباحث مطرح در جرم سیاسی ممکن است این موضوع عکس‌العمل‌های مختلفی را از سوی مراجع حقوقی و سیاسی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: بسیاری از کشورهای مدعی هنوز موفق به تعریف جرم سیاسی نشده اند و دولت ها نیز رغبتی ندارند؛ چون ممکن است مصادیق آن به زعم دولتی جرم تلقی شده و در دولت دیگر اینطور نباشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در این طرح ماهیت جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن مطرح شده است، اظهار کرد: آنچه در این طرح آمده، همان عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون مجازات اسلامی برای آنها جرم تعیین شده، اما اگر در قالب تعریف شده در این طرح اتفاق بیفتد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب آن از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.

اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در دفاع از کلیات این طرح خاطرنشان کرد: این طرح با هدف اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی به عنوان یکی از اصول معطل مانده تدوین شده است.

وی ادامه داد: قوانین عادی جرم را تعریف کرده و هر کسی مرتکب آن شود، مجازات خواهد شد؛ حال اگر این جرایم با انگیزه‌های خیرخواهانه سیاسی انجام شده باشد، این طرح به دنبال آن است که تا حدودی از چنین مجرمی حمایت کند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ گونه جرم جدیدی در این طرح تعریف نشده است، تصریح کرد: همان جرایمی که در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی آمده، اگر با انگیزه های سیاسی باشد، جرم سیاسی تلقی می شود.

ملکشاهی در عین حال به برخی استثنائات موجود در این رابطه اشاره کرد و گفت: اشخاصی که به ارکان اصلی نظام مانند اسلامیت یا مذهب تعرضی داشته باشند، مشمول این قانون نیستند.

مجید انصاری: طرح مجلس جامع و مانع نیست اما نگاه آن مثبت است

در جریان بررسی طرح جرم سیاسی، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور که به نمایندگی از دولت صحبت کرد، با بیان اینکه اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن اقدام مثبتی است، اعلام کرد: در دولت نسبت به طرح اولیه مجلس اشکالاتی مطرح شد که برخی از آنها در کمیسیون قضایی اصلاح شد.

وی اضافه کرد: با این حال به نظر دولت این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی برمی گردد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: دولت اصل مسئله را مثبت می داند که گامی روبه جلو است ولی بهتر بود که با همکاری بیشتر دولت و قوه قضائیه طرح بهتری در نظر گرفته می شد، البته نظر مجلس برای ما مهم است و اگر این طرح تصویب شود شاید بعد از یک یا ۲ سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.

انصاری خاطرنشان کرد: به طور کلی در این مقطع نگاه دولت به این طرح مثبت است، اما آن را جامع و مانع نمی داند.

در نهایت کلیات طرح جرم سیاسی با ۱۲۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب نمایندگان رسید.