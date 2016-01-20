آغاز ثبت نام آزمون دستیاری پزشکی/ برگزاری آزمون در اردیبهشت ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط و چگونگی شرکت در آزمون چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir به نشانی قرار دارد.

زمان ارسال مدارک سهمیه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

شرایط لازم برای پذیرش دستیار شامل تایید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، داشتن مدرک یا گواهینامه فارغ التحصیلی در رشته دکتری پزشکی عمومی و داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی برای آقایان است.

همچنین موفقیت در آزمون سنجش صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی (مختص فارغ التحصیلان بهمن ماه سال ۱۳۹۴ و بعد از آن) از دیگر شرایط شرکت در آزمون است.

تائید صلاحیت رفتار حرفه ای توسط دانشگاه محل تحصیل (که بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده به دانشگاهها، صادر خواهد شد.) و سلامت جسمی و روانی متناسب با رشته انتخابی و فقدان بیماری موثر حرفه ای نیز از دیگر شرایط ثبت نام است.

ارائه معافیت از خدمات قانونی و یا گواهی اتمام خدمات قانونی (خدمت نظام وظیفه عمومی، خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان، پیام آوران بهداشت (تا پایان شهریورماه ۹۵ باستثناء تبصره های اعلام شده.) الزامی است.

عدم اشتغال به تحصیل داوطلب در یکی از رشته های تخصصی پزشکی، Ph.D، کارشناسی ارشد و همچنین نداشتن مدرک تخصصی پزشکی بالینی و نداشتن نقص عضو و یا بیماری مؤثر حرفه ای بر حسب رشته از دیگر شرایط اعلام شده برای ثبت نام است.

هزینه ثبت نام در این آزمون ۷۰۰ هزار ريال (۷۰ هزار تومان) است که داوطلبان می توانند آن را به صورت اینترنتی پرداخت کرده و کد پرداخت را دریافت کنند.

چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در روز ۹ اردیبهشت ۹۴ بر گزار می شود.