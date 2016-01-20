مسئولان مناطق آمایشی علوم پزشکی منصوب شدند

به گزارش خبرروابط عمومی معاونت آموزشی دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت طی احکامی برخی از مدیران این معاونت را به عنوان هماهنگ کننده های مناطق آمایشی ده گانه کشور در ستاد وزارت بهداشت منصوب کرد.

لاریجانی تصویب سند آمایش سرزمینی را نقطه عطفی در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: با تدوین بسته ­های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ماموریت های روشنی جهت اجرایی سازی این بسته­ ها مشخص شد و باتوجه به نیازها و ظرفیت های بومی مناطق آمایشی کشور طی تفاهم نامه هایی به این مناطق واگذار شد.

وی گفت: مناطق آمایشی کشور این ماموریت ها را از سوی وزارت بهداشت در سطح کشور پیگیری می کنند و لازم است تا اجرای این ماموریت ها در سطح دانشگاهها و ستاد وزارت بهداشت تسهیل شود.

طی این احکام دکتر احمد خالق نژاد به عنوان هماهنگ کننده منطقه ۱ آمایشی، دکتر جبرائیل نسل سراجی به عنوان هماهنگ کننده منطقه ۲ آمایشی، دکتر امیراحمد اخوان به عنوان هماهنگ کننده منطقه ۳ آمایشی، دکتر سیدمنصور رضوی به عنوان هماهنگ کننده منطقه ۴ آمایشی، دکتر سید ناصر استاد به عنوان هماهنگ کننده منطقه ۵ آمایشی منصوب شدند.

همچنین دکتر سید محسن رحیمی به عنوان هماهنگ کننده منطقه ۶ آمایشی، دکتر طاهره چنگیز به عنوان هماهنگ کننده منطقه ۷ آمایشی، دکتر حمید اکبری به عنوان هماهنگ کننده منطقه ۸ آمایشی، دکتر سیدعلی حسینی به عنوان هماهنگ کننده منطقه ۹ آمایشی و دکتر سیدحسن امامی رضوی به عنوان هماهنگ کننده منطقه ۱۰ آمایشی منصوب شدند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت بر لزوم همکاری فی مابین دانشگاه ها و دانشکده های مستقر در مناطق آمایشی کشور با وزارت بهداشت برای اجرای موفق ماموریت های واسپاری شده تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد این ماموریت ها با هماهنگی دبیرخانه های مناطق آمایشی تحقق یابند.