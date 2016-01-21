ایستادن می تواند از بروز بیماری های قلبی عروقی پیشگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان شورای دانشکده کاردیولوژی آمریکا اعلام کردند که میزان کم فعالیت فیزیکی، حتی در حد ایستادن، هم می تواند با کاهش خطر بروز بیماری های قلبی مرتبط باشد، اما ورزش بیشتر به مراتب با کاهش بیشتر خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی مرتبط است.

مطلعات نشان داده اند انجام فعالیت منظم فیزیکی موجب کاهش ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی در فرد می شود.

در گزارش شورای دانشکده کاردیولوژی آمریکا، کارشناسان به بررسی تحقیق اخیر در مورد حجم و شدت ورزش هوازی موردنیاز برای داشتن سلامت مطلوب قلب و عروق پرداختند.

مایکل اسکات امری، محقق این پژوهش، در این باره می گوید: «در سال های اخیر رسانه ها این باور را به مردم القاء کرده اند که ورزش زیاد می تواند به قلب آسیب برساند، از این رو توجه مردم را از مزایای ورزش به عنوان عامل دخیل در پیشگیری از بیماری قلبی منحرف نموده اند.»

وی در ادامه می افزاید: «شواهد موجود حاکی از مزایای بی چون و چرای ورزش کردن برای سلامت قلب است، به طوریکه حتی ایستادن هم بهتر از عدم فعالیت فیزیکی و ورزش نکردن است.»