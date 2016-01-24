محمد بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های صدا و سیمای مرکز لرستان در ایام دهه فجر امسال اظهار داشت: صدا و سیمای مرکز لرستان با تولید و پخش ویژه برنامه های دهه فجر به استقبال این ایام می‌رود.

وی با اشاره به پخش ویژه برنامه انفجار نور در رادیو لرستان به صورت زنده هر روز از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح عنوان کرد: همچنین برنامه های «سلام لرسو»، پیام زاگرس، جوان، ماهور و عصر به خیر از دیگر برنامه های رادیو لرستان در ایام دهه فجر خواهد بود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان عنوان کرد: رویکرد اصلی این برنامه‌ها تحلیل دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی از یکسو و پخش قسمت‌های متنوع مانند گزارش‌ها و نمایش‌های طنز، موسیقی و تصنیف‌های جذاب محلی، دعوت از چهره‌ها و خانواده های موفق و شاخص، مرور خاطرات انقلاب، مصاحبه با شخصیت های انقلابی از سوی دیگر است.

بازوند با بیان اینکه همچنین با اشاره به پخش ویژه برنامه «سرچراغ» در شبکه افلاک به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این برنامه نیز با دعوت از مسئولان اجرایی و چهره های انقلابی هر روز از ساعت ۱۸ تا ۱۹ برای تشریح دستاوردها و خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی از شبکه افلاک پخش خواهد شد.

وی از اجرای ویژه برنامه «شب سپید» به صورت زنده هر شب از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه در شبکه افلاک خبر داد و گفت: این برنامه با رویکرد تفریحی، سرگرمی، اجرای نمایش طنز، موسیقی و ... اجرا خواهد شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان ادامه داد: همچنین واحد خبر مرکز لرستان نیز هر روز یک گزارش تولیدی شامل آخرین دستاورد ها و خدمات نظام و انقلاب را به تصویر خواهد کشید.