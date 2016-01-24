به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قرار بود شاگردان محمد بنا در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه حضور یابند، این سفر لغو و تیم اعزامی با تغییر جهت، راهی اوکراین خواهد شد.
بر این اساس رقابتهای بین المللی کشتی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراین طی روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در شهر کییف برگزار می شود که اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی و امین کاویانی نژاد
۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان و وحید میرفتح الهی
۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه و عظیم گرمسیری
۷۵ کیلوگرم: جمال اسماعیلی
۸۰ کیلوگرم: مهدی فلاح
۸۵ کیلوگرم: داود اخباری
۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زادهچ
۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده
سرمربی: حمیدرضا اسماعیل نژاد
مربیان: بهروز حضرتی پور ، محمدعلی چمیانی و روح اله میکائیلی
سرپرست: بهروز حضرتی پور
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