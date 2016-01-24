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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴

فرنگی‌کاران به جای ترکیه سر از اوکراین در آوردند!

فرنگی‌کاران به جای ترکیه سر از اوکراین در آوردند!

تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان بعد از لغو اعزام به تورنمنت بین المللی ترکیه، در جام مربیان و کشتی‌گیران برتر اوکراین شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قرار بود شاگردان محمد بنا در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه حضور یابند، این سفر لغو و تیم اعزامی با تغییر جهت، راهی اوکراین خواهد شد.

بر این اساس رقابتهای بین المللی کشتی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراین طی روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در شهر کی‌یف برگزار می شود که اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی و امین کاویانی نژاد
۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان و وحید میرفتح الهی
۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه و عظیم گرمسیری
۷۵ کیلوگرم: جمال اسماعیلی
۸۰ کیلوگرم: مهدی فلاح
۸۵ کیلوگرم: داود اخباری
۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زادهچ
۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده
سرمربی: حمیدرضا اسماعیل نژاد
مربیان: بهروز حضرتی پور ، محمدعلی چمیانی و روح اله میکائیلی
سرپرست: بهروز حضرتی پور

کد مطلب 3032231

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