به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قرار بود شاگردان محمد بنا در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه حضور یابند، این سفر لغو و تیم اعزامی با تغییر جهت، راهی اوکراین خواهد شد.

بر این اساس رقابتهای بین المللی کشتی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراین طی روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در شهر کی‌یف برگزار می شود که اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی و امین کاویانی نژاد

۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان و وحید میرفتح الهی

۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه و عظیم گرمسیری

۷۵ کیلوگرم: جمال اسماعیلی

۸۰ کیلوگرم: مهدی فلاح

۸۵ کیلوگرم: داود اخباری

۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زادهچ

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده

سرمربی: حمیدرضا اسماعیل نژاد

مربیان: بهروز حضرتی پور ، محمدعلی چمیانی و روح اله میکائیلی

سرپرست: بهروز حضرتی پور