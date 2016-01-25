به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۴ بهمن ماه در چهارمین روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر ۱۰ نمایش در بخش صحنه ای و ۵ نمایش در بخش خیابانی جشنواره به صحنه رفتند.

در بخش خیابانی جشنواره نمایش های «سربازها» از مجارستان ساعت ۱۶ و ۱۸، «عروسک ها عاشق می شوند» از تهران ساعت ۱۶:۳۰، «موضوع انشا: تابستان جنگ کجا بوده اید؟» از آبادان ساعت ۱۸ در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر، «چاروادار» از آستانه اشرفیه ساعت ۱۷ در باغ هنر و «عروس آشتی» در برج میلاد ساعت ۱۷ اجرا شدند.

در بخش صحنه ای نمایش های «بازی سایه» از ژاپن، «راه مهر راز سپهر» شکرخدا گودرزی در سالن اصلی تئاتر شهر، «آنتولوژی صبح فرهناک یک چاقو» رضا گشتاسب از یاسوج، «مجلس قربانی سنمار» شیما جوادپور در تالار قشقایی، «بیضایی» محمد مساوات در تماشاخانه سنگلج، «ساده با تو یک ترانه» ندا قربانیان در تالار هنر، «سند چشم‌انداز» مهدی محمدی در تالار حافظ، «هتلی ها» حمیدرضا آذرنگ در سالن سمندریان، «آنسفالیت» سیاوش بهادری راد در تالار انتظامی و «آی» عبدالرضا شیبانی در تماشاخانه سرو میزبان علاقه مندان به تئاتر بودند.

تالار قشقایی شب گذشته با اجرای نمایش «مجلس قربانی سنمار» به کارگردانی شیما جوادپور از استان بوشهر رسما فعالیت خود را آغاز کرد. همچنین در چهارمین روز از برگزاری جشنواره تئاتر فجر علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی به دیدن دو نمایش «هتلی ها» به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ و «بازی سایه» به کارگردانی تاتسویا هاسگاوا نشستند.

نمایش «هتلی ها» که در بخش مسابقه تئاتر ایران حضور دارد شب گذشته در سانس ۱۸ خود میزبان علی مرادخانی بود. این اثر نمایشی که برخلاف دیگر آثار آذرنگ نوشته خودش نیست و ساناز بیان نویسنده اثر است، دغدغه های اجتماعی و انسانی افراد و تاثیری را که بعد از سال ها بر روح روان آنها می گذارد، به تصویر می کشد. در این اثر نمایشی دختری جوان خاطرات ۲۴ سال پیش را برای دوستش در قالب داستانی کوتاه تعریف می کند. در داستان وی ماجرای طلاق پدر و مادر این دختر و تاثیر این طلاق در زندگی آینده وی و البته اتفاقی که در جشن تولد ۹ سالگی اش رخ داده است، مرور می شود. این نمایش اوایل دهه ۷۰ را روایت می کند، مقطعی که جنگ به اتمام رسیده اما هنوز مردم جنگ‌زده جنوب ایران که برای فرار از جنگ به شهرهای مختلفی از جمله تهران پناه آورده اند به دلیل آسیب های که به شهرهایشان وارد شده است، نمی توانند به شهرشان بازگردند و هنوز در شهرهای دیگر ماندگار هستند.

طراحی صحنه این نمایش فضایی دو طبقه را به نمایش می‌گذاشت که در طبقه پایین خانه ای در دهه ۷۰ صحنه پردازی شده بود و در طبقه بالا خانه ای در دهه ۹۰. یکی از نکات جالب توجه در این اجرا توجه به جزئیات زندگی در دهه ۶۰ و ۷۰ و ارجاعات نوستالژیکی بود که مخاطب را با خود به آن دوران می برد. توجه به مسایل جنگ زده‌ها و بی توجهی هایی که به آنها در شهرهای میزبان شده است یکی دیگر از مضامین مورد توجه در اجرای این نمایش بود.

بازی های قابل توجه کمند امیرسلیمانی و سام کبودوند و فضای نوستالژیکی که این دو به عنوان یکی از دو زوج داستان در نمایش به وجود آورده بودند و همچنین طراحی لباس متناسب با زمان نمایش از جمله نکات مورد توجه در اجرای «هتلی ها» بود. حمیدرضا آذرنگ، نسیم ادبی، آیه کیان پور، ستایش محمودی و مریم نورمحمدی از دیگر بازیگران نمایش «هتلی ها» بودند. در اجرای عمومی این نمایش مونا فرجاد و آناهیتا همتی به جای مریم نورمحمدی و کمند امیرسلیمانی ایفای نقش می کردند.

در اجرای دوم این نمایش حمیدرضا آذرنگ کارگردان اثر، «هتلی ها» را به سعید امیرسلیمانی هنرمند قدیمی و پدر کمند امیرسلیمانی تقدیم کرد و از کمند امیرسلیمانی برای اینکه در روزگاری که بی تعهدی موج می زند، حاضر شده با یک هفته تمرین در اجرای جشنواره حضور داشته باشد، تشکر کرد.

نمایش «راه مهر راز سپهر» دیگر اثر نمایشی بود که در بخش مسابقه تئاتر ایران به صحنه رفت. این نمایش که رزم رستم و اسفندیار را به تصویر می کشد قرار است اوایل سال ۹۵ اجرای عمومی خود را در سالن اصلی تئاتر شهر آغاز کند.

استقبال از اجرای شب گذشته این نمایش جالب توجه بود تا جایی که تمام ظرفیت سالن اصلی در تالار اصلی و بالکن پر شده بود و همه مخاطبان نیز تا پایان اجرا به دیدن نمایش نشستند. اجرای شب گذشته نمایش «راه مهر راز سپهر» به لوریس چکناواریان که در سالن حضور داشت، تقدیم شد.

در این نمایش محمد صادقی، نوید گودرزی، کاظم هژیر آزاد، ساغر عزیزی، محمد ساربان، مجید جعفری، نیما گودرزی، مانلی حسین پور، مهدی علی نژاد، رضا جعفری، آگرین کرمی، محمد روحانی، رضا شوب کلایی، جواد قنبری، فرزاد سقا، فریدون عباسپور، محمد مهدی معارفی ایفانی نقش می کنند.

همچنین از دیگر برنامه های چهارمین شب از برگزاری جشنواره تئاتر فجر داوران بخش بین‌الملل جشنواره برای تماشای نمایش «آنسفالیت» در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران حاضر شدند.

مسعود دلخواه، فریندخت زاهدی، جرزی لمون آبه، الگ لووسکی و اشتفان اشمید به عنوان داوران نمایش‌های شرکت کننده در بخش مسابقه تئاتر بین‌الملل پیش از تماشای نمایش با علیرضا غفاری مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل خانه هنرمندان ایران دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار الگ لووسکی نمایشنامه نویس و منتقد تئاتر با اشاره به امکانات و وضعیت تئاتر در روسیه گفت: در کل فدراسیون روسیه نزدیک به ۵ هزار سالن تئاتر وجود دارد. از این میان تنها ۸ سالن تئاتر دولتی و مدیران آن از سوی وزارت فرهنگ روسیه انتخاب می‌شوند. سایر سالن ها در اختیار بخش خصوصی است که در هر منطقه یک سالن تئاتر وجود دارد.

وی افزود: کوچکترین سالن تئاتر/ اپرا در روسیه ۱۵۰ کارمند دارد، در مجموع ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار کارمند در سالن های تئاتر در کل فدراسیون روسیه مشغول به فعالیت هستند.