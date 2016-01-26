بهادر آذری کارگردان نمایش « نارنجیغ» و «قایقانع» که از ۵ تا ۸ بهمن ماه در جشنواره تئاتر فجر روی صحنه می روند به خبرنگار مهر گفت: این دو اثر نمایشی یکی در اردیبهشت و دیگری در دی ماه در تماشاخانه استاد مشایخی اجرای عمومی داشته اند و قرار است چهار اجرا نیز در قالب بخش «به علاوه تئاتر فجر» در این تماشاخانه داشته باشند.

وی درباره ویژگی های نمایش «نارنجیغ» توضیح داد: «نارنجیغ» در حقیقت ترکیبی از لقب شخصیت اصلی داستان و اتفاق مهمی است که در نمایش رخ می دهد. با وجود اینکه از نام نمایش این ذهنیت به وجود می آید که کار ممکن است رگه هایی از فانتزی داشته باشد اما اینطور نیست و نمایش «نارنجیغ» اثری رئالیستی است که ناملایمات اجتماعی را به تصویر می کشد.

وی ادامه داد: این نمایش یک مونودرام اجتماعی است و در آن بازیگر هم به عنوان راوی و هم بازیگر حضور دارد. تنها بازیگر این نمایش در نقش ۶ شخصیت که پنج مرد و یک زن هستند، ایفای نقش می کند. محمدرضا سجادیان نویسنده نمایشنامه بازیگر «نارنجیغ» است. این نمایش ۵ تا ۸ بهمن ماه ساعت ۱۸ در تماشاخانه مشایخی به صحنه می رود.

آذری درباره اجرای «قایقانع» عنوان کرد: این نمایش نیز به صورت مونولوگ اجرا می شود و دو بازیگر زن و یک مرد دارد. «قایقانع» اثری اجتماعی و روانشناسانه است و در ارتباط با رابطه های اشتباهی است که در جامعه شکل می گیرد. به این شکل که آدم ها به راحتی بعد از اتمام یک رابطه، شخص دیگری را جایگزین می کنند. رابطه‌ها همه کوتاه مدت شده و نوع برقراری ارتباط هایی که در قدیم جریان داشته به کلی فراموش شده است. به عنوان نمونه دیگر افراد از نامه‌نگاری برای ارتباط برقرار کردن استفاده نمی کنند و همه چیز به صورت مجازی شکل می گیرد.

این کارگردان یادآور شد: «قایقانع» درباره کشتی شکستگانی است که به یک قایق قانع می شوند. آزاده مشعشعی، فرشته آلوسی و محمدرضا سجادیان بازیگران «قانقانع» هستند. این اثر نمایشی نیز بعد از اجرای «نارنجیغ» از ۵ تا ۸ بهمن ماه ساعت ۲۰ در تماشاخانه استاد مشایخی اجرا می شود.

وی در پایان درباره انتخاب این نمایش در بخش «به علاوه تئاتر» جشنواره بیان کرد: ما دخالتی در انتخاب آثار نداشتیم بلکه خودِ تماشاخانه ها نمایش های پرمخاطبی که در سالن خودشان یا در تماشاخانه خصوصی دیگری به صحنه رفته بودند برای حضور در این بخش پیشنهاد دادند که این دو نمایش نیز جزو آثار پر مخاطب تماشاخانه استاد مشایخی به حساب می آمد و از این رو برای اجرا در این بخش انتخاب شد.