لغو روادید بین ایران و عراق در دست پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در حاشیه یازدهمین اجلاس بین المللی پارلمان‌های کشورهای اسلامی در دیدار با حیدرالعبادی نخست وزیر عراق خواستار تقویت و گسترش روابط دوجانبه ایران و عراق در همه سطوح شد.

وی لغو تحریم‌های اقتصادی را بستر ساز فعال شدن مناسبات بانکی بین ایران و عراق عنوان کرد و در خصوص فروش برق به عراق بحث و تبادل نظر شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکر از برگزاری باشکوه اربعین ۹۴ توسط مسئولان عراقی برگزاری موفق اجلاس یازدهم را به نخست وزیر عراق و مسئولان این کشور تبریک گفت.

حیدر العبادی نیز در این دیدار از پیگیری برای لغو روادید بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق خبر داد و افزود: ان‌شاالله به زودی مشکل ورود کامیون‌های حامل بار ایرانی به عراق رفع خواهد شد.

نخست وزیر عراق پذیرایی از زائران کربلای حسینی را وظیفه دولتش دانست و از کمک های جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری باشکوه یازدهمین اجلاس پارلمان‌های کشورهای اسلامی از رئیس مجلس شورای اسلامی تشکر کرد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس یازدهم با رئیس مجلس تونس دیدار و در خصوص مسائل دوجانبه، منطقه‌ای به ویژه مساله افراط گرایی و تروریسم و راه‌های همبستگی بین کشورهای اسلامی تبادل نظر کردند.

براساس این گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه روسا و نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اسلامی در ضیافت شام عمار حکیم رئیس مجلس اعلاء عراق شرکت کرد. در این مراسم حکیم در خصوص پیشرفت‌های امنیتی این کشور گزارش مبسوطی به حضار ارائه کرد.