رسانه ها برای تحقق حماسه سیاسی امسال تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی ظهر دوشنبه در نشست با مدیران رسانه‌ها و اعضای سازمان بسیج رسانه خراسان شمالی افزود: با توجه به برگزاری دو انتخابات مهم پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بایستی زمینه‌های حضور پرشور مردم برای شرکت در انتخابات از سوی رسانه‌ها و مسئولان فراهم شود.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی انتخابات است که بازنگری و غربالگری خدمتگزاران نظام و انقلابیون را شامل می‌شود.

امام جمعه بجنورد با اشاره به ویژگی‌های اعضای خبرگان رهبری اظهار کرد: باید افرادی سکان دار مجلس خبرگان شوند که مجتهد، کارشناس، دین شناس، متعهد، دارای قدرت انتخاب رهبری، ولایت مدار، دارای تصمیم گیری به موقع و ... باشند.

حجت الاسلام یعقوبی همچنین با اشاره به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی نمادی از عصاره ملت است و بنابراین باید کسانی به مجلس شورای اسلامی راه یابند که عصاره ملت انقلابی، ولایت مدار، شهید داده و شهید پرور و ملتی که هشت سال دوران دفاع مقدس را در مقابل دشمنان نظام اسلامی ایستادگی کرده است، باشند.

وی تصریح کرد: نمایندگانی باید به مجلس شورای اسلامی راه یابند که باید با چنین ملتی که اهداف و آرمان های نظام و انقلاب اسلامی را پذیرفته اس، سنخیت داشته باشند.

امام جمعه بجنورد با تاکید براینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید کاربلد، متخصص و دلسوز باشند، افزود: نمایندگان سست اراده، ضعیف و بدون تعهد دینی و نمایندگانی که دشمن به راحتی بتواند آن‌ها را بخرد، به درد نظام و مردم ولایت مدار نمی‌خورند.

وی با بیان نقش و رسالت رسانه در انتخابات گفت: تبیین کارشناسانه حق الناس و توجه دادن همگان به رعایت قانون و قانون گرایی از وظایف مهم رسانه است.

حجت الاسلام یعقوبی همچنین نقش رسانه‌ها در زمینه سازی حضور پررنگ مردم در انتخابات را مورد تاکید قرار داد و گفت: رسانه‌ها باید با قلم خود حق الناس و قانون گرایی را برای مردم تبیین و تحلیل کنند.

وی تصریح کرد: برای جذب بیشتر مردم در صحنه انتخابات رسانه‌ها باید مدل یک نماینده واقعی را بر اساس ضوابط و معیارهای اسلامی و انقلابی برای مردم ترسیم کنند.

وی تاکید کرد: در انتخابات شایستگی نامزدها ارتباطی به قوم، طایفه، حزب، گروه و جناح خاصی ندارد، بلکه باید شایستگی افراد باید بر اساس معیارهای اسلامی مشخص و سرنوشت کشور در هر دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری به دست افراد صالح، متعهد و متخصص سپرده شود.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به حساسیت مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان باید حساسیت بیشتری داشته باشیم و صرفا به هر فردی که نشان روحانیت دارد و یا درس خوانده حوزه است نباید رای داد، بلکه باید اجتهاد، ولایت مداری، نظام باوری، زمان شناسی و دشمن شناسی وی را مورد توجه قراردهیم.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد تحقق تمدن اسلامی افزود: رسانه ها در سوق دادن افکار مردم و جامعه به سمت قله تمدن اسلامی باید تلاش کنند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی نیز اظهار کرد: انقلاب اسلامی دو گوهر گران بهای اسلام و انسانیت را کسب کرد چراکه اسلام، انسانیت و هویت انسانی قبل انقلاب در هاله‌ای از مظلومیت قرار داشت.

حجت الاسلام یعقوبی از اسلام قبل از انقلاب اسلامی به عنوان اسلام در حاشیه و اسلام ویترینی یاد کرد و گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی اسلام به متن جامعه و زندگی آحاد مردم وارد شد و از اسلام ویترینی به اسلام میدانی تبدیل شد.

وی گفت: امام خمینی (ره) با رهبری درست و اقدام شایسته هویت انسانی و اسلام را از مظلومیت نجات داد.

امام جمعه بجنورد افزود: قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی، انتخابات معنایی نداشت، اما هنر امام (ره) و انقلاب این بود که اعتقادات، اندیشه، تحلیل، نگاه اجتماعی و جهانی مردم تغییر همه جانبه ای ایجاد کرد.

نقش آفرین رسانه‌ها در انتخابات

در ابتدای این دیدار مسئول بسیج رسانه خراسان شمالی با اشاره به انتخابات هفتم اسفند ماه امسال و نقش رسانه گفت: رسانه‌ها باید با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، مردم را در انتخاب اصلح یاری کنند.

محسن زاهد احمدی افزود: رسانه‌های استان در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و در چارچوب وظایف خود می‌توانند در ایجاد شور انتخاباتی نقش آفرینی کرده و زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.

وی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را نشانه اقتدار نظام اسلامی دانست و گفت: رسانه‌ها با پرهیزی از گرایشات سیاسی تلاش خواهند کرد تا انتخابات هفتم اسفندماه مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با حضور حداکثری مردم و انتخاب اصلح‌ترین‌ها محقق شود.

رونمایی از منشور اخلاق حرفه‌ای رسانه در انتخابات

در پایان این دیدار از منشور اخلاق حرفه‌ای رسانه در انتخابات رونمایی شد.

در این منشور که از سوی سازمان بسیج رسانه خراسان شمالی تهیه شده بود، بایدها و نبایدهای انتخابات امسال ازفرمایشات و منویات مهم سخنان رهبری در خصوص انتخابات گردآوری شده بود که نمونه‌ای از آن در اختیار مسئولان رسانه‌های استان قرار گرفت.