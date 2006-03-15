از حقوق هسته اي خود هيچ گاه كوتاه نمي آييم

به گزارش خبرگزاري"مهر"، آيت الله نور مفيدي در جمع دانش آموزان دبيرستان دختران نور گرگان افزود: فناوري پيشرفته هسته اي، سكوي پرش خوبي براي رسيدن ايران به سمت تكامل و توسعه جهاني مي باشد.

وي افزود: آمريكا و اسرائيل مي خواهند ايران را سرجايش بنشانند، ولي آنان بايد بدانند كه ملت ايران تا لحظه آخر روز پاي خود ايستاده اند و به تكنولوژي پيشرفته هسته اي دست پيدا خواهد كرد.

آيت الله نور مفيدي كه به سئوالات مختلف دانش آموزان پاسخ مي داد، افزود: شما دانش آموزان آينده سازان اين جامعه هستيد، پس دولت وظيفه دارد با كاهش معضل مهم بيكاري در كشور، اميد را در دل هاي شما نسل جوان زنده گرداند.

وي با اشاره به اينكه همه ناهنجاري هاي موجود در جامعه ناشي از معضل بيكاري است، خاطرنشان كرد: اميد دادن به نسل جوان و كاهش معضل بيكاري از ناهنجاري هاي موجود درجامعه مي كاهد.

امام جمعه گلستان همچنين با اشاره به پوشش حجاب در بين زنان خاطر نشان كرد: اسلام براي زن ارزش بسيار بالايي قائل است و در اين راستا، عفت و حجاب براي بالا رفتن ارزش وجودي زن مي باشد.

وي در پاسخ به سئوال يكي از دانش آموزان كه پرسيد، دختري چادري هستم ولي پدرم با چادر مخالف است گفت: حجاب و پوشش با مانتو هم مناسب است و اشكالي ندارد و شما بايد براي حرف پدر خود احترام قائل شويد.

نورمفيدي در ادامه با اشاره به آيه "الا به ذكر الله تطمئن القلوب" ياد آور شد: تنها چيزي كه انسان را آرام مي كند و به وي آرامش مي دهد ياد خداست. پرستش فطرت ذاتي بشر است و در هيچ جاي دنيا ، هيچ انساني يافت نمي شود كه چيزي را نپرستد.

وي ادامه داد: انبيا انسانها را به پرستش خداوند متعال دعوت كردند و پرستش غير خدا شرك خواهد بود ، پس فقط خدا را پرستش كنيد و درگرفتاريها و سختيها از او ياري بجوييد.

نماينده ولي فقيه در گلستان همچنين در پاسخ به سئوال يكي از دانش آموزان در خصوص خمس و زكات، افزود: خمس و زكات واجب مالي هستند كه شارع مقدس اسلام براي يكسري مصارف در اسلام تعيين كرده است و مسلمانان بايد آن را پرداخت نمايند.