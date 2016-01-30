به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد، به منظور راه‌اندازی کارگاه‌های کار دانشجویی (تولید محور) در مراکز تابعه به تعداد محدودی از متقاضیان مراکز، وام قرض الحسنه بلند مدت تخصیص دهد.

با توجه به محدودیت زمانی و اعتباری، مراکزی که متقاضی دریافت تسهیلات مذکور هستند، موظفند نسبت به ارائه طرح با دلایل توجیهی و اقتصادی حداکثر تا پایان وقت اداری فردا شنبه ۱۰ بهمن ۹۴ اقدام کنند.

اهداف

عینیت‌بخشی به شعار دانشگاه نسل سوم و پیاده سازی الگوی عینی در جامعه دانشگاهی، ایجاد بستر مناسب برای دانشجویان به منظور کسب تجربه مهارتی دانشجویان و ارتقاء آمادگی لازم حرفه‌ای در عرصه کار، تولید و اشتغال، خودکفایی و خوداتکایی در تأمین تجهیزات و اقلام مورد نیاز در مراکز آموزشی و توسعه فرهنگ حمایت از کالاها و خدمات داخلی از اهداف این تسهیلات است.

اعطای تسهیلات

اعطای تسهیلات به مراکز با عنایت به سقف اعتباری درآمد اختصاصی، پتانسیل، توانمندی مرکز حداکثر تا سقف ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ريال با بازپرداخت ۶۰ ماهه به صورت قرض الحسنه انجام می‌شود.

اخذ مجوز

طرح توجیهی اقتصادی مراکز در کمیته تخصصی صندوق قرض‌الحسنه و صندوق رفاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای حائزین شرایط مجوز وام صادر می‌شود.

اولویت

اولویت تخصیص وام مذکور با مراکزی است که نسبت به ارائه طرح‌های عملیاتی و متناسب با تأمین محصول مورد نیاز بازار کار با در نظر گرفتن میزان جذب و مشارکت فعال دانشجویان مستعد به گونه ای که هدایت صحیح منابع و تحقق اشتغال را در برداشته باشند است.